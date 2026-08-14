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Der Werbeblocker uBlock Origin kapituliert vor Facebook und zieht sich aus dem technischen Wettrüsten auf der Plattform zurück. Das Entwicklerteam hat angekündigt (via Reddit), künftig keine speziellen Anpassungen mehr vornehmen zu wollen, um Werbung auf der Plattform zu blockieren. Für Nutzer bedeutet dies, dass Anzeigen auf Facebook trotz aktiviertem uBlock Origin wieder sichtbar werden können.

Hinter der Entscheidung steht nach Angaben der Entwickler primär der kontinuierlich steigende Aufwand. Facebook passe seine Systeme regelmäßig so an, dass vorhandene Filterregeln ihre Wirkung verlieren. Meta kann dabei aufgrund der offenen Entwicklung von uBlock Origin gut nachvollziehen, mit welchen Methoden Anzeigen blockiert werden, und anschließend entsprechende Gegenmaßnahmen entwickeln. Der Entwickler kritisierte dabei auch das erhebliche Ungleichgewicht zwischen den Ressourcen eines Großkonzerns und denen eines überwiegend von Freiwilligen getragenen Open-Source-Projekts.

Erste Anwender berichten bereits davon, dass Anzeigen auf Facebook trotz uBlock Origin wieder erscheinen. In der Community werden deshalb alternative Filterlisten und andere Werbeblocker diskutiert. Ob diese dauerhaft erfolgreich sein können, bleibt angesichts der fortlaufenden Änderungen an Facebooks Plattform allerdings fraglich.

Die Entscheidung hat gleichzeitig auch eine grundsätzliche Diskussion über die Zukunft von Werbeblockern ausgelöst. Einige Nutzer befürchten etwa, dass andere große Plattformbetreiber darin einen Beleg sehen könnten, dass sich Open-Source-Projekte durch ausreichend häufige technische Gegenmaßnahmen zum Aufgeben bewegen lassen. Damit könnte sich der Aufwand für kleinere Entwicklerteams in Zukunft weiter erhöhen.

Die uBlock-Entwickler halten jedoch dagegen und nehmen die Nutzer selbst in die Pflicht: "Die Nutzer sind die wirksamsten Waffen gegen solche Websites. Wenn du nicht aufhören kannst, nutzerfeindliche Websites zu besuchen, kann dir nichts helfen. [...] Es steht dir frei, zu Open-Source-Tools beizutragen, aber verlasse dich nicht darauf, dass ein paar Freiwillige die ganze Arbeit schultern."