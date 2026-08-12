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Anthropic führt für seine KI-Modelle weltweit eine maschinenlesbare Kennzeichnung generierter Inhalte ein. Ursächlich dafür ist die Unterzeichnung des Verhaltenskodex des EU AI Acts gemäß Artikel 50 Absatz 2. Nun beschreibt das Unternehmen erstmals genauer, wie die darin vorgesehenen Transparenzpflichten bei Claude umgesetzt werden sollen. Zum Einsatz kommen unsichtbare Wasserzeichen in Texten sowie digital signierte Herkunftsinformationen bei unterstützten Dateiformaten.

Neue Claude-Modelle, die seit dem 2. August 2026 in der Europäischen Union eingeführt werden, sollen die Kennzeichnung bereits ab ihrer Veröffentlichung unterstützen. Für ältere Modelle sieht die Regulierung eine Übergangsfrist vor. Anthropic arbeitet nach eigenen Angaben daran, die entsprechenden Mechanismen auch dort nachzurüsten.

Die Kennzeichnung beschränkt das Unternehmen dabei allerdings nicht auf Nutzer in der EU. Unterstützte Claude-Modelle sollen ihre Ausgaben sogar weltweit markieren. Das betrifft neben dem regulären Claude-Angebot auch die Claude-Platform beziehungsweise API sowie Claude Code, Claude Cowork und Claude Tag. Bei der Bereitstellung der Modelle über AWS, Google Cloud und Microsoft Foundry sollen die eingebetteten Textwasserzeichen ebenfalls zum Einsatz kommen.

Für Texte setzt Anthropic dabei auf ein direkt eingebettetes Wasserzeichen. Dieses soll für Menschen nicht wahrnehmbar sein und weder Bedeutung noch Qualität oder Lesbarkeit des Textes verändern. Da die Markierung Bestandteil des Textes selbst ist, bleibt sie beim Kopieren und Einfügen grundsätzlich erhalten und kann nach Angaben des Unternehmens auch bestimmte nachträgliche Bearbeitungen überstehen.

Wie genau das Wasserzeichen technisch funktioniert, erläutert Anthropic bislang nicht. Weitere Dokumentationen zur Implementierung und Erkennung sollen später veröffentlicht werden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um probabilistische Muster in der Token-Ausgabe.

Bei Dateien verfolgt das Unternehmen einen konkreteren Ansatz. Unterstützte Formate wie SVG, PNG und JPEG sollen dazu mit digital signierten Metadaten versehen werden. Anthropic verwendet dafür den offenen Standard C2PA. Die hinterlegten Informationen sollen damit kenntlich machen, ob eine Datei von Claude verarbeitet wurde. Gleichzeitig ermöglicht das aber auch eine Überprüfung, ob die signierten Herkunftsdaten nachträglich manipuliert wurden.

Anthropic arbeitet parallel dazu an Möglichkeiten, mit denen Nutzer und externe Stellen die Markierungen erkennen können. Details zu den dafür vorgesehenen Erkennungsverfahren will das Unternehmen in einer späteren technischen Dokumentation veröffentlichen. Gleichzeitig weist Anthropic auf die Grenzen des Systems hin. Eine vorhandene Markierung beweist nicht zwangsläufig, dass Claude tatsächlich den Inhalt ursprünglich erstellt hat.

Wird beispielsweise ein von einem Menschen geschriebener Text mit Claude übersetzt, zusammengefasst oder korrigiert, kann die resultierende Fassung ebenfalls eine solche Kennzeichnung tragen. Auch Dateien, die lediglich von Claude weiterverarbeitet wurden, können entsprechend markiert sein. Ebenso lässt sich aus einer fehlenden Markierung nicht sicher schließen, dass ein Inhalt ohne KI-Unterstützung entstanden ist. Starke Überarbeitungen, Paraphrasierungen oder Übersetzungen können die Erkennbarkeit eines Textwasserzeichens deutlich beeinträchtigen.