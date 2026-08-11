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Der Anteil automatisierter Zugriffe im Internet dürfte in den kommenden Jahren drastisch steigen. Cloudflare rechnet etwa damit, dass nicht von Menschen verursachter Datenverkehr bei einer Fortsetzung der aktuellen Entwicklung innerhalb von fünf Jahren bis zu 1.000-mal umfangreicher sein könnte als menschlicher Traffic. Als wesentlichen Treiber dieser Entwicklung sieht das Unternehmen den zunehmenden Einsatz autonom arbeitender KI-Agenten.

Die Prognose stammt von Cloudflare-Finanzchef Thomas Seifert, der sich im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen zur Entwicklung des Internetverkehrs äußerte. Nach seiner Einschätzung würde menschliche Aktivität bei einem Verhältnis von 1.000 zu 1 statistisch kaum noch ins Gewicht fallen. Dabei geht Cloudflare allerdings nicht davon aus, dass Menschen das Internet wesentlich weniger nutzen werden. Stattdessen soll der automatisierte Traffic wesentlich schneller wachsen.

Dass derartige Vorhersagen mit erheblicher Unsicherheit verbunden sind, räumt Cloudflare allerdings selbst ein. So hatte das Unternehmen zuvor etwa erwartet, dass Bots den von Menschen verursachten Internetverkehr erst Ende 2027 überholen werden. Tatsächlich wurde dieser Punkt bereits in diesem Jahr erreicht. Die Entwicklung verlief damit deutlich schneller als ursprünglich angenommen.

Eine wesentliche Ursache sieht Cloudflare dabei im breiten Einsatz agentischer KI-Systeme. Anders als klassische Webcrawler, die Internetseiten nach einem weitgehend festgelegten Schema durchsuchen, können KI-Agenten selbstständig eine Vielzahl unterschiedlicher Dienste aufrufen und Informationen zusammentragen. Ihr Verhalten ähnelt dabei teilweise dem eines menschlichen Nutzers, findet jedoch mit wesentlich höherer Geschwindigkeit und in erheblich größerem Umfang statt.

Für die technische Infrastruktur des Internets könnte diese Entwicklung erhebliche Konsequenzen haben. Laut Cloudflare müssen Netzwerke, Server und Plattformen in Zukunft wesentlich effizienter mit automatisierten Anfragen umgehen können. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Mechanismen, die legitime KI-Agenten von schädlichen Bots unterscheiden können. Automatisierter Traffic ist schließlich nicht zwangsläufig unerwünscht, kann Server bei entsprechend hoher Anzahl aber erheblich belasten.

Auch das bisherige Geschäftsmodell vieler Webseiten dürfte unter Druck geraten. Werden Inhalte zunehmend von KI-Systemen abgerufen und anschließend direkt für deren Nutzer aufbereitet, sinkt die Zahl der Menschen, die die ursprünglichen Webseiten selbst besuchen. Für werbefinanzierte Angebote und unabhängige Publikationen kann dies problematisch werden, wenn automatisierte Systeme zwar deren Inhalte verwenden, aber kaum noch menschliche Besucher auf die Seiten gelangen.

Cloudflares Prognose von einem Verhältnis von bis zu 1.000 zu 1 bleibt zunächst eine Hochrechnung auf Basis der derzeit beobachteten Entwicklung. Seifert weist selbst darauf hin, dass frühere Vorhersagen des Unternehmens nicht immer zutrafen. Allerdings hat Cloudflare das Wachstum des Bot-Traffics zuletzt eher unterschätzt als überschätzt. Sollte sich der Einsatz autonomer KI-Agenten weiter beschleunigen, könnte sich die Zusammensetzung des Internetverkehrs innerhalb weniger Jahre grundlegend verändern.