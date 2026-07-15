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Cloudflare erweitert derzeit seine Bot-Erkennung um ein neues System namens Precursor. Anders als klassische Verfahren bewertet dieses nicht einzelne Aktionen, sondern analysiert das Verhalten von Besuchern über die gesamte Dauer einer Websitzung. Das neue Verfahren ergänzt dabei das bestehende Bot-Management sowie den CAPTCHA-Ersatz Turnstile und steht zunächst als optionale Funktion für Unternehmenskunden zur Verfügung.

Nach Angaben des Unternehmens stößt die herkömmliche Bot-Erkennung nämlich zunehmend an ihre Grenzen. Moderne Bots können JavaScript ausführen, mit echten Browsern arbeiten und einzelne Sicherheitsprüfungen erfolgreich bestehen. Deutlich schwieriger ist es für die Bots jedoch, menschliche Interaktionsmuster über einen längeren Zeitraum glaubwürdig nachzuahmen.

Zu diesem Zweck fügt Cloudflare beim Ausliefern von HTML-Seiten nun automatisch ein kleines JavaScript-Skript ein. Während einer Sitzung werden dann verschiedene Signale erfasst, darunter Mausbewegungen, Tastatureingaben, Fokuswechsel zwischen Fenstern sowie Änderungen der Sichtbarkeit einer Webseite. Diese Informationen fließen kontinuierlich in die Auswertung ein und beeinflussen den Bot-Score sowie weitere Sicherheitsmechanismen.

Das System soll unter anderem Unstimmigkeiten erkennen, die auf automatisierte Zugriffe hindeuten. Beispielsweise soll Precursor registrieren, wenn Tastatureingaben erfolgen, obwohl kein Eingabefeld aktiv ist. Diese und weitere Auffälligkeiten werden dann in einer Gesamtschau bewertet.

Cloudflare begründet den Ansatz mit den charakteristischen Eigenschaften menschlicher Bewegungen. Mausbewegungen werden durch biomechanische Faktoren wie Handgelenksbewegungen, minimale Verzögerungen bei der Reaktion und natürliches Zittern beeinflusst. Automatisierte Werkzeuge erzeugen dagegen häufig besonders gleichmäßige oder sich wiederholende Bewegungsmuster. Entscheidend sei dabei nicht mehr ein einzelnes Ereignis, sondern das Zusammenspiel aller Interaktionen während einer Sitzung. Da die Bewertung sitzungsbasiert erfolgt, soll sich eine negative Einstufung zudem nicht durch einfaches Neuladen einer Seite zurücksetzen lassen.

Erst zu Beginn des Monats kündigte Cloudflare ein Pay-Per-Use-Modell für KI-Zugriffe auf Webinhalte an, um diese vergüten zu können.