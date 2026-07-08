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Am gestrigen Dienstag, dem 7. Juli 2026, hat der Internetknoten DE-CIX in Frankfurt am Main, einen neuen Rekord für den Datenverkehr verzeichnet. 19,64 TBit/s wurden um 18:00 Uhr übertragen. Üblicherweise liegt die Tagesspitze zwischen 18 und 18,5 TBit/s, während der aktuell laufenden WM wurden aber auch schon Spitzen im Bereich von 19 TBit/s verzeichnet.
Über alle Standorte hinweg kommt das DE-CIX sogar auf 29,517 TBit/s. DE-CIX betreibt mehr als 60 Internet- und Cloud-Exchanges in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien. Die Gesamtkapazität für angeschlossene Kunden beträgt 240 Terabit.
In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Spitzen-Datenverkehr am DE-CIX Frankfurt nahezu verdoppelt (+89 %).