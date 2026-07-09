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OpenAI hat die nächste Generation seiner Sprachmodelle angekündigt. Zum Start von GPT-5.6 umfasst die Modellfamilie drei verschiedene Varianten. Vorgestellt wurden Sol als leistungsstärkstes Flaggschiff-Modell, Terra als ausgewogenes Modell für den Alltag sowie Luna, das vorrangig durch geringe Kosten und hohe Geschwindigkeit überzeugen soll. Zunächst startet allerdings lediglich eine begrenzte Preview für ausgewählte Partner, ehe die Modelle in den kommenden Wochen breiter verfügbar gemacht werden sollen. Dieses Vorgehen erfolgt laut Meldung in Rücksprache mit der US-Regierung.

Mit den neuen Namen ändert OpenAI die bisherigen Modellbezeichnungen. Die Versionsnummer gibt künftig die Generation an, während Sol, Terra und Luna dauerhaft unterschiedliche Leistungsklassen beschreiben sollen. Den Anfang macht GPT-5.6 Sol, das laut OpenAI das bisher leistungsfähigste Modell des Unternehmens ist. Terra soll eine mit GPT-5.5 vergleichbare Leistung bieten, dabei aber nur etwa halb so hohe Kosten verursachen. Luna richtet sich hingegen an Nutzer und Entwickler, die ein besonders schnelles und günstiges Modell benötigen.

Vor allem bei Programmierung, Biologie und Cybersicherheit will OpenAI deutliche Fortschritte erzielt haben. Auch bei wissenschaftlichen Aufgaben, sowie bei sicherheitsrelevanten Workflows soll das Modell effizienter arbeiten als GPT-5.5. Einen großen Teil der Ankündigung widmet OpenAI den Sicherheitsmaßnahmen. GPT-5.6 Sol startet nach Angaben des Unternehmens mit dem bislang umfangreichsten Sicherheitskonzept. Nach eigenen Angaben investierte OpenAI mehr als 700.000 GPU-Stunden in automatisiertes Red Teaming, um Schwachstellen aufzuspüren. Ergänzend kamen externe Sicherheitsexperten zum Einsatz, die das Modell gezielt auf mögliche Missbrauchsszenarien getestet haben.

Auch die Preise für die API hat OpenAI bereits veröffentlicht. Pro einer Million Token werden folgende Kosten fällig: