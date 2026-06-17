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Der Datenleck-Prüfdienst HaveIBeenPwned hat ein umfangreiches Datenbank-Update erhalten. Der bekannte Dienst zur Überprüfung kompromittierter Zugangsdaten hat Millionen neuer Datensätze aufgenommen, die dieses Mal nicht aus einem einzelnen Datenleck stammen. Stattdessen handelt es sich um Informationen, die durch sogenannte Infostealer-Malware direkt von den Geräten betroffener Nutzer abgegriffen wurden.

Nach Angaben des Dienstes wurden dabei rund 56 Millionen eindeutige E-Mail-Adressen sowie 124 Millionen Passwörter in die Datenbank integriert. Die erfassten Informationen stammen aus einer großen Sammlung von Stealer-Logs, also Protokollen, die von Schadsoftware erstellt wurden, nachdem sie Zugangsdaten auf infizierten Systemen ausgelesen hat.

HaveIBeenPwned macht dabei leider keine detaillierten Angaben zur Herkunft der aktuellen Datensammlung. Unklar bleibt daher, welche konkrete Malware für den Diebstahl verantwortlich war und auf welchem Weg die Informationen letztlich in die Hände des Dienstes gelangten. Bekannt ist lediglich, dass die neuen Einträge aus Hunderten Millionen einzelner Stealer-Log-Datensätze zusammengeführt wurden.

Infostealer zählen derzeit zu den häufigsten Werkzeugen von Cyberkriminellen. Die Schadprogramme durchsuchen Computer nach gespeicherten Passwörtern, Browserdaten, Sitzungs-Cookies und weiteren sensiblen Informationen. Die erbeuteten Daten werden anschließend häufig in Untergrundforen gehandelt oder für weitere Angriffe genutzt.

Für Anwender bietet das Update einen weiteren Anlass, die eigenen Konten zu überprüfen. Über die Plattform lässt sich feststellen, ob die eigene E-Mail-Adresse in bekannten Datenlecks oder kompromittierten Datensammlungen auftaucht. Zusätzlich können Nutzer Benachrichtigungen aktivieren, um automatisch informiert zu werden, wenn künftig weitere Funde hinzukommen.