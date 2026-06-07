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Auf der diesjährigen Computex hat Synology eine neue Ära des DiskStation-Managers (kurz: DSM) eingeläutet. Früher ging es beim NAS primär darum, Daten sicher abzulegen. Heute genügt dies Synology und auch vielen großen Unternehmen, die auf Hardware von Synology setzen, nicht mehr. Die Daten müssen auch richtig genutzt, verstanden und intelligent verarbeitet werden. Und genau da kommt wenig überraschend die KI ins Spiel.

Gleichzeitig mit der Vorstellung von DSMs Zukunft, hat das Unternehmen auch etwas zu feiern. Denn der DSM wird in diesem Jahre 20 Jahre und kann wichtige Meilensteine für sich verbuchen. Innerhalb dieser 20 Jahre wurden 14 Millionen Systeme unterschiedlicher Art zusammenfassend ausgeliefert und dazu mehr als 400 Exabyte an Daten gemanaged. Dies entspricht nach dem internationalen Einheitensystem 400.000 Petabyte oder auch 400.000.000 Terabyte an Daten. Es werden demnach logischerweise immer mehr Daten produziert. Dies ist ein weiterer Grund, die Daten sinnvoll und logisch zu strukturieren und auf den Datenspeichern abzulegen. Gleichzeitig wollen Unternehmen endlich wissen: Wo liegen meine Daten eigentlich und wie kann ich sie sinnvoll einsetzen?

Synology macht DSM deshalb zur echten AI-Ready-Plattform und gliedert die Zukunft in drei Stufen auf:

Stufe 1: Praktische KI-Tools direkt im Alltag

KI wird in die bekannten Apps eingebaut. Die Office Suite fasst E-Mails automatisch zusammen, übersetzt Gespräche live und hilft im eigenen ChatPlus mit. In Synology Drive reicht ein normaler Satz in Alltagssprache – und schon soll auffindbar werden, was gesucht wird. Auch Bilder und Bildinhalte werden erkannt.

Stufe 2: Data Intelligence

Rund 90 % aller Daten sind unstrukturiert. Mit smarter OCR-Technologie macht Synology diese Daten nutzbar für KI.

Stufe 3: Agentic Ecosystem

Hier soll die KI-Lösung ein Teammitglied werden, das direkt proaktiv in die Workflows integriert werden kann.

Zum Thema Datenschutz: Alles läuft standardmäßig lokal auf dem System. Der Datenschutz wird laut Synology also großgeschrieben. Optional ist es dennoch möglich, auch über APIs externe Modelle wie OpenAI zu nutzen.

Bereits in diesem Monat möchte Synology mit der Veröffentlichung von DSM 7.4 den auf DSM-Agent getauften KI-Assistenten in der Version 1.0 an den Start bringen. In diesem ersten Anlauf meldet sich der DSM-Agent, wenn beispielsweise fehlgeschlagene Log-Ins stattgefunden haben. Das System erkennt gleichzeitig, welche Fenster innerhalb der DSM-Oberfläche zurzeit geöffnet sind und kann darauf reagieren. Zu einem späteren Zeitpunkt - den Synology nicht eingrenzen wollte - erfolgt der Release von der Version 2.0 des DSM-Agents, der dann zusätzlich auch verdächtige Aktivitäten erkennen kann. Als Beispiel nennt Synology das plötzliche Aufrufen von tausenden Daten.

Gleichermaßen soll die Version 2.0 selbst vor Hacking-Angriffen warnen und kann darüber hinaus auch dagegen selbst eingreifen, um diese Hacking-Angriffe im Optimalfall zu verhindern. Auch sämtliche Arbeitsabläufe sollen sich per KI-Prompt automatisieren lassen. Oder wenn eine Verkaufsübersicht aus Daten und E-Mails erstellt werden soll, kann der DSM-Agent dies einfach übernehmen.

Ab DSM 7.4 kann mittels Duplizierungserkennung und Komprimierung die Speichernutzung optimiert werden. Wenn mehrere Synology-Systeme in Clustern eingebunden worden sind, werden diese Cluster-Systeme zu einem großen System. Workloads lassen sich flexibel zwischen den Geräten hin- und herschieben. Zu diesem Zweck wird es innerhalb von DSM eine Cluster-Manager-Applikation geben. Mit dem Active-Insight-Feature lassen sich durch den Administrator mehrere NAS-Systeme auf einen Blick überwachen und Einstellungen auf allen Systemen gleichzeitig abändern. Auch werden sämtliche Log-Einträge über mehrere Synology-Systeme hinweg zusammengefasst aufgelistet.

Active Protect Manager 2.0: Ein mitdenkendes Backup

Nicht nur die sichere Verwahrung der sensiblen Daten auf den NAS-Systemen sind von wichtiger Bedeutung, sondern natürlich auch das Backup. In Zeiten von Ransomware, bei denen Unternehmen für die Herausgabe des Entschlüsselungs-Keys von den Angreifern erpresst werden, genügt die klassische 3-2-1-Backup-Strategie nicht mehr. Und aus diesem Grund geht Synology nun einen Schritt weiter und vertraut auf das 3-2-1-1-0-Backup-Schema.

Der Active Protect Manager 2.0 unterstützt nun auch offiziell Proxmox, Google Workspace und Microsofts Azure Blob Storage. Demnach können die Backups gleichzeitig auch in die Cloud-Speicher ausgelagert werden. Laut Synology sollen luftdicht abgeschottete Backups erstellt und Auffälligkeiten während der Backup-Erstellung erkannt werden.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten: Synology möchte das NAS 2026 vom einfachen Speicher in einen richtig intelligenten, sicheren und hilfsbereiten Daten-Manager verwandeln. Lokale KI, starke Automatisierung und moderner Schutz gegen Angriffe von außerhalb stehen dabei klar im Fokus.