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Meta erweitert seine kostenpflichtigen Angebote für Instagram, Facebook und WhatsApp und führt weltweit neue Abonnement-Modelle ein. Dazu testet der Konzern zusätzlich kostenpflichtige KI-Funktionen rund um Meta AI. Damit versucht das Unternehmen, zusätzliche Einnahmequellen neben der Werbung zu etablieren.

Für Instagram und Facebook führt Meta jeweils ein Plus-Abonnement für vier Dollar pro Monat ein. Bei Instagram Plus erhalten Nutzer unter anderem die Möglichkeit, einmal pro Woche eine Story hervorzuheben oder deren Sichtbarkeit um weitere 24 Stunden zu verlängern. Zusätzlich können Storys anderer Personen in einer Vorschau angesehen werden, ohne dabei in der Zuschauerliste aufzutauchen.

Facebook Plus konzentriert sich ebenfalls stark auf Story-Funktionen. Nutzer können dort die Laufzeit eigener Storys auf bis zu 48 Stunden verlängern und erhalten Zugriff auf zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten wie animierte "Super-Reaktionen". Außerdem lassen sich eigene App-Symbole auswählen und detailliertere Statistiken über Story-Aufrufe einsehen. Auch eine Vorschaufunktion für Storys anderer Nutzer gehört zum Paket.

Für WhatsApp startet Meta parallel ein günstigeres Abo namens WhatsApp Plus für drei Dollar monatlich. Enthalten sind zusätzliche Anpassungsoptionen wie Premium-Sticker, individuelle Klingeltöne und die Möglichkeit, bis zu 20 Chats gleichzeitig anzupinnen. In der Standardversion sind bislang lediglich drei angeheftete Chats möglich.

Neben den Social-Media-Abos testet Meta außerdem neue KI-Tarife unter dem Namen Meta One. Die kostenpflichtigen Varianten Meta One Plus und Meta One Premium richten sich an Nutzer der hauseigenen KI-Systeme. Der günstigere Tarif kostet acht Dollar pro Monat, während die Premium-Version mit 20 Dollar deutlich teurer ausfällt.

Die KI-Abos bieten erweiterten Zugriff auf Meta AI und ermöglichen unter anderem die Erstellung zusätzlicher Bilder und Videos. Laut Berichten stellt die Premium-Variante mehr Rechenleistung für komplexe Anfragen bereit und soll bessere Analysen ermöglichen. Gleichzeitig werden zusätzliche Werkzeuge für KI-generierte Medien direkt in die verschiedenen Meta-Apps integriert.

Meta plant zunächst einen begrenzten Testlauf der KI-Angebote. Die Einführung von Meta One startet kommenden Monat zunächst in Singapur, Guatemala und Bolivien. Ob und wann die neuen Tarife weltweit verfügbar werden, ließ das Unternehmen bislang offen.