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Twitch will seine Maßnahmen gegen manipulierte Zuschauerzahlen weiter verschärfen. Dies dient in erster Linie dem Schutz des eigenen Streaming-Ökosystems. So sollen weiterhin zuverlässige Kennzahlen für die Werbepartner gewährleistet werden können. Die Plattform führt neue Strafmaßnahmen vorwiegend gegen das sogenannte Viewbotting ein, bei dem Kanalbetreiber automatisierte Skripte nutzen, um ihre gleichzeitigen Zuschauerzahlen künstlich in die Höhe zu treiben.

Zu den Neuerungen gehört dabei eine Deckelung der gleichzeitigen Zuschauerzahlen, die sich an der tatsächlichen Reichweite des jeweiligen Kanals orientieren soll. Damit sollen Kanäle, die Bots eingesetzt haben, in ihrer Sichtbarkeit begrenzt werden. Streamer, bei denen Verstöße festgestellt werden, erhalten Benachrichtigungen über die Dauer der Sanktionen. Wiederholte Verstöße führen zudem zu längeren Einschränkungen. Wann genau Twitch mit der Umsetzung der neuen Maßnahmen beginnen, hält das Unternehmen derzeit noch geheim. Man möchte den Entwicklern von Bot-Software keine zusätzlichen Vorteile verschaffen.

Gleichzeitig bergen diese Schritte aber auch potenzielle Risiken für die Plattform. Kritiker warnen beispielsweise davor, dass böswillige Akteure gezielt Viewbots auf Konkurrenzkanäle schicken könnten, wodurch unschuldige Streamer fälschlicherweise bestraft und in ihrer Reichweite eingeschränkt würden. Um dies abzufedern, soll ein entsprechendes Einspruchsverfahren eingerichtet werden, über das Betroffene Widerspruch einlegen können.

Bisher setzte Twitch hauptsächlich auf das massenhafte Löschen von Bot-Konten, während die neue Strategie direkte Sanktionen gegen die Kanalbetreiber vorsieht. Die Algorithmen müssen dabei zwischen natürlichen Spitzen in den Zuschauerzahlen und automatisierten Bot-Aktivitäten zuverlässig unterscheiden können. Durch diese Änderungen möchte die Plattform fairere Bedingungen für alle Streamer schaffen und gleichzeitig die Integrität der angezeigten Reichweiten sichern.