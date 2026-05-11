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Microsoft treibt den Abschied von klassischen Passwörtern weiter voran und setzt künftig verstärkt auf passwortlose Authentifizierungssysteme. Hintergrund sind nach Angaben des Unternehmens zunehmende Sicherheitsprobleme durch moderne Phishing-Angriffe, die mittlerweile häufig mit KI-gestützten Methoden durchgeführt werden.

Im Mittelpunkt der neuen Strategie stehen dabei Passkeys. Dabei handelt es sich um ein Authentifizierungsverfahren, das auf kryptografischen Schlüsselpaaren basiert. Statt ein Passwort einzugeben, wird der Zugang über ein lokales Gerät bestätigt, etwa per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN. Der private Schlüssel verbleibt dabei ausschließlich auf dem Endgerät, während der öffentliche Schlüssel beim jeweiligen Dienst hinterlegt wird.

Microsoft hat die Umstellung bereits in mehreren Bereichen umgesetzt. Neue Konten werden seit Anfang 2026 standardmäßig ohne Passwort eingerichtet. Nutzer können sich stattdessen direkt über Passkeys, biometrische Verfahren oder physische Sicherheitsschlüssel anmelden. Bestehende Konten lassen sich manuell auf eine vollständig passwortlose Nutzung umstellen.

Auch Windows 11 wurde entsprechend erweitert. Das Betriebssystem unterstützt mittlerweile die native Nutzung von Passkeys aus Passwort- und Identitätsmanagern. Dafür entwickelte Microsoft gemeinsam mit Drittanbietern spezielle Schnittstellen, die den sicheren Austausch und die Verwaltung der Schlüssel ermöglichen sollen. Zusätzlich lassen sich Passkeys über den Microsoft Password Manager mit anderen Geräten synchronisieren, darunter auch mit Smartphones mit iOS oder Android. Dadurch soll eine geräteübergreifende Nutzung möglich sein, ohne dass Nutzer ihre Zugangsdaten manuell verwalten müssen.

Parallel dazu entfernt Microsoft schrittweise ältere Wiederherstellungsmechanismen. Sicherheitsfragen zur Kontowiederherstellung sollen ab Januar 2027 nicht mehr in Microsoft Entra ID verwendet werden. Diese Methode galt lange als Schwachstelle, da Antworten auf Sicherheitsfragen oft erraten oder über öffentlich verfügbare Informationen rekonstruiert werden konnten. Innerhalb von Microsoft kommen phishing-resistente Verfahren nach Unternehmensangaben inzwischen bei fast allen Nutzern und Geräten zum Einsatz. Dienste wie OneDrive, Xbox oder Copilot unterstützen die neuen Authentifizierungsmethoden ihrerseits bereits vollständig.