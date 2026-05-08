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Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Streaminganbieter Dazn haben vor dem Landgericht Köln eine DNS-Sperre gegen das Sport-Streamingportal livetv.sx durchsetzen können. Die Maßnahme wurde inzwischen auch von der Clearingstelle für Urheberrecht im Internet (CUII) umgesetzt, wodurch die Plattform mit den voreingetragenen DNS deutscher Internetanbieter nicht mehr erreichbar ist.

Nach Angaben der beteiligten Unternehmen gilt livetv.sx als eine der größten illegalen Sport-Streamingseiten im deutschsprachigen Raum. Die Plattform ist seit mehr als 13 Jahren aktiv und bietet unter anderem Übertragungen der Fußball-Bundesliga, der Champions League sowie weiterer internationaler Sportveranstaltungen ohne gültige Lizenz an.

Die DNS-Sperre selbst basiert auf einem Urteil des Landgerichts Köln vom 22. April 2026 (Az.: 14 O 68/26). Technisch wird dabei die Namensauflösung der Domain blockiert, sodass Nutzer innerhalb Deutschlands die Adresse nicht mehr regulär aufrufen können. Die eigentlichen Server der Plattform bleiben dabei zwar online, sind für viele technisch unerfahrene Anwender aber nicht mehr direkt erreichbar.

DFL und Dazn sprechen von einem wichtigen juristischen Erfolg im Kampf gegen illegale Sportübertragungen. Beide Unternehmen verweisen darauf, dass Portale wie livetv.sx erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen und die Refinanzierung teurer Medienrechte erschweren würden.

Nach Darstellung der Rechteinhaber habe die Plattform wiederholt versucht, Gegenmaßnahmen zu umgehen. Dazu gehörten unter anderem wechselnde Hostinganbieter, Content-Delivery-Netzwerke und verschiedene Domain-Registrare. Von der Sperre könnten indirekt auch andere Anbieter kostenpflichtiger Sportübertragungen profitieren. Dazu zählen unter anderem Sky mit Wow, die Deutsche Telekom mit Magenta TV sowie RTL+.

DFL und Dazn kündigten außerdem an, auch künftig verstärkt gegen illegale Streamingangebote vorgehen zu wollen. Neben gerichtlichen Verfahren sollen dabei weitere technische und branchenübergreifende Maßnahmen eingesetzt werden. Gleichzeitig prüfen die beteiligten Unternehmen offenbar bereits zusätzliche Schritte gegen verbundene Domains und mögliche Nachfolgeangebote.