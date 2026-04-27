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Amazon ermöglicht es seinen Kunden, den Streamingdienst HBO Max erstmals zeitlich begrenzt kostenlos zu testen. Während Warner Bros. selbst keine Testphase anbietet, können Nutzer über die Prime-Channel-Plattform von Amazon dagegen ein siebentägiges Probeabo nutzen.

Voraussetzung für den Zugriff ist ein aktives Amazon Prime-Abonnement. Dieses kostet regulär 8,99 Euro pro Monat, wird jedoch für Neukunden und teilweise auch für zurückkehrende Nutzer seinerseits für 30 Tage kostenlos angeboten. Innerhalb dieses Zeitraums lassen sich auch zusätzliche Kanäle wie HBO Max ohne weitere Kosten testen.

Über Prime Video stehen aktuell zwei Abo-Varianten zur Verfügung. Das günstigste Modell trägt die Bezeichnung HBO Max Basic mit Werbung und kostet nach Ablauf der Testphase 5,99 Euro pro Monat. Technisch bietet dieses Paket Streaming in Full-HD-Auflösung sowie Surround-Ton und erlaubt die gleichzeitige Nutzung auf zwei Geräten. Inhalte werden jedoch regelmäßig durch Werbeeinblendungen unterbrochen.

Die werbefreie Alternative ist das HBO Max Standard-Abo für 11,99 Euro monatlich. Neben dem Wegfall von Werbung umfasst diese Variante eine eingeschränkte Download-Funktion. Nutzer können bis zu 30 Inhalte pro Monat offline speichern, wobei einzelne Episoden jeweils als eigenständiger Download gezählt werden. Die maximale Auflösung und die Anzahl gleichzeitiger Streams entsprechen dem Basic-Modell.

Nicht verfügbar über Amazon ist die technisch umfangreichste Variante. Das Premium-Abo von HBO Max wird ausschließlich direkt über Warner Bros. angeboten und liefert Inhalte in 4K-Auflösung mit Unterstützung für Dolby Atmos. Zudem erhöht sich die Anzahl paralleler Streams auf vier Geräte, und es sind bis zu 100 Downloads pro Monat möglich. Der Preis liegt bei 16,99 Euro monatlich.

Unabhängig vom gewählten Tarif unterstützen alle Varianten mehrere Nutzerprofile. Bis zu fünf Profile können eingerichtet werden, inklusive spezieller Kinderprofile mit angepassten Inhalten. Jedes Profil verfügt über eigene Empfehlungen und eine separate Wiedergabeliste.

Neben der Buchung über Amazon bietet Warner Bros. den Dienst auch in Kombination mit anderen Plattformen an. Dazu zählen Bündelangebote mit RTL+ oder TV-Integration über Anbieter wie Waipu TV. Damit stehen verschiedene technische Zugangswege zur Verfügung, die sich in Funktionsumfang und Integration unterscheiden.