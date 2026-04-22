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Mozilla hat mit Version 150 seines Browsers Firefox zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen, die zuvor durch den Einsatz des KI-Modells Claude Mythos von Anthropic identifiziert worden waren. Insgesamt sind dabei laut Mozilla 271 Schwachstellen zu Tage getreten und anschließend behoben worden.

Nach Angaben von Mozilla handelt es sich um Ergebnisse einer ersten umfassenden Prüfung durch das KI-System. Bereits in früheren Tests hatte ein anderes Modell von Anthropic, Claude Opus 4.6, mehr als 100 Fehler gefunden und im März zur Vergabe von 22 CVE-IDs geführt. Die aktuelle Analyse fällt damit noch einmal deutlich umfangreicher aus.

Die nun entdeckten Schwachstellen betreffen dabei unterschiedlichste Bereiche des Browsers, wobei Mozilla keine detaillierte Aufschlüsselung aller Kategorien veröffentlicht hat. Alle bekannten Lücken sollen aber in der aktuellen Version des Browsers behoben worden sein.

Mozilla-CTO Bobby Holley beschreibt die Menge der Funde als außergewöhnlich für einen einzelnen Prüfzyklus. Noch im Jahr 2025 hat eine deutlich geringere Zahl an Sicherheitsproblemen in Firefox als kritisch gegolten. Die aktuelle Größenordnung werfe daher auch Fragen zur langfristigen Bewältigung solcher Befunde auf, insbesondere da KI-Systeme regelmäßig große Mengen an potenziellen Fehlern melden können.

Gleichzeitig verweist Mozilla darauf, dass die klassische Sicherheitsforschung weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Nach Einschätzung des Unternehmens sind die von Claude Mythos gefundenen Probleme grundsätzlich nämlich auch für menschliche Experten auffindbar. Neuartige Schwachstellen, die ausschließlich durch KI erkannt würden, seien bislang nicht beobachtet worden.

Holley sieht in der Nutzung von KI-gestützten Analysen dennoch einen Vorteil für die Sicherheitsentwicklung. Die Technologie ermögliche es, bestehende Fehler schneller und in größerem Umfang zu identifizieren. Damit verändere sich vorwiegend das Tempo, mit dem Schwachstellen in komplexer Software wie Firefox aufgedeckt werden können.