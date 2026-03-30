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Der Streamingdienst Netflix passt erneut seine Preise an und erhöht dieses Mal die monatlichen Kosten für sämtliche Abonnementstufen. Die Änderungen gelten vorerst nur für die USA, greifen dort aber bereits seit dem 26. März 2026 und betreffen sowohl Neu- als auch Bestandskunden, wobei letztere schrittweise umgestellt und vorab per E-Mail informiert werden.

Im Detail steigt das werbefinanzierte Standard-Abo auf 8,99 US-Dollar pro Monat, während das klassische Standard-Abo ohne Werbung künftig 19,99 US-Dollar kostet. Das Premium-Abonnement, das die umfangreichste technische Ausstattung bietet, wird auf 26,99 US-Dollar angehoben. Die Anpassungen bewegen sich damit je nach Tarif zwischen einem und drei Dollar und markieren bereits die zweite Erhöhung innerhalb von etwas mehr als einem Jahr.

Technisch unterscheiden sich die Abo-Modelle vorwiegend durch die unterstützten Streaming-Features. Während günstigere Tarife Einschränkungen bei parallelen Streams und Bildqualität aufweisen können, bietet das Premium-Modell in der Regel höhere Auflösungen wie Ultra-HD, mehrere gleichzeitige Wiedergaben sowie erweiterte Audiooptionen. Diese Differenzierung ermöglicht es Netflix, unterschiedliche Nutzungsprofile und Bandbreitenanforderungen abzudecken.

Eine konkrete Begründung für die aktuellen Preiserhöhungen wurde nicht genannt. Netflix verweist jedoch darauf, weiterhin in die Entwicklung neuer Inhalte sowie in die technische Infrastruktur zu investieren. Dazu gehören unter anderem Verbesserungen bei der Streaming-Qualität, der Skalierbarkeit der Plattform und der Integration neuer Features. Mit mehr als 325 Millionen Abonnenten bleibt Netflix zudem weiterhin der größte Streamingdienst weltweit und positioniert sich klar vor Wettbewerbern wie Amazon Prime Video oder Disney+.

Ob und wann vergleichbare Anpassungen auch in anderen Märkten erfolgen, ist derzeit offen. In Deutschland sind die Preise seit der großen Anpassung im April 2024 stabil geblieben. Angesichts der aktuellen Entwicklung in den USA gilt eine weitere Anpassung in anderen Regionen jedoch als wahrscheinlich, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Produktionskosten und wachsender Anforderungen an die Streaming-Technologie.