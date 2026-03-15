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Versandriese Amazon hat Änderungen an den Lieferbedingungen vorgenommen. Bislang konnten Kunden ohne ein Prime-Abo kostenlos Waren bestellen, wenn sie mindestens 39,00 Euro im Warenkorb hatten. Diesen Wert hat der Konzern um zehn Euro erhöht. Fortan wird ein Mindestbestellwert von 49,00 Euro benötigt, um kostenlosen Standardversand zu erhalten.
Die Änderung ist bereits in Kraft getreten und wird unter anderem bei einem Blick auf die Informationsseite zu Lieferung und Versand im Amazon Helpcenter ersichtlich. Wer den Mindestbestellwert nicht erreicht, muss Kosten abhängig vom bestellten Artikel bezahlen.
Die Kostenerhöhung soll Kunden vermutlich auch das Prime-Abo näherbringen. Wer dieses abschließt, der zahlt nach wie vor keinen Versand. Egal, wie hoch der Bestellwert ausfällt. Das Abo kostet aktuell 89,90 Euro im Jahr, wenn man sich für die längere Laufzeit entscheidet. Wer monatlich kündigen will, zahlt 8,99 Euro im Monat. Im Abo enthalten sind neben dem kostenlosen Versand auch weitere Funktionen wie die Nutzung von Prime Video. Wer das Programm wiederum werbefrei genießen will, der muss noch einmal 2,99 Euro im Monat zusätzlich zahlen.