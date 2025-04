Premium Lite startet für 5,99 Euro in Deutschland

Premium Lite startet für 5,99 Euro in Deutschland

Werbung

Aktuell sind Abo-Modelle beinahe aus keinem Bereich des digitalen Lebens mehr wegzudenken und neben Angeboten im Spiele-Bereich, wie dem Game Pass oder Playstation Plus, sind die kostenpflichtigen Inhalte besonders bei Streaming-Diensten sehr beliebt. Auch für die Videoplattform Youtube gibt es seit geraumer Zeit ein Premium-Modell, das sicherstellt, dass zahlende Mitglieder keine Werbeunterbrechung in den Videos haben. Schon vor einigen Wochen hat YouTube eine neue Variante vorgestellt, die das bisherige Abo ergänzen soll.

Premium Lite, wie sich diese Version nennt, ist ab dem 10. April 2025 auch in Deutschland verfügbar. Damit reiht sich Deutschland nach den USA gemeinsam mit Thailand und Australien zu den Ländern ein, in denen das neue Abo-Modell getestet wird. Wer Premium Lite bucht, wird bei den meisten Videos auf der Plattform von Werbeunterbrechungen verschont. Zu den werbefreien Inhalten zählen laut Anbieter Gaming, Mode, Beauty, Nachrichten und mehr. Was genau sich hinter dem letzteren Punkt verbirgt, ist nicht ganz klar.

Der Unterschied zum bisherigen Premium-Modell liegt vor allem im Preis. Premium Lite ist für 5,99 Euro pro Monat verfügbar. Das reguläre Premium Abo kostet 12,99 Euro im Monat. Dafür sind im teureren Angebot sämtliche Videos werbefrei. Auch können Musik und Musikvideos ohne Werbeunterbrechung wiedergegeben werden. Es ist zudem möglich, Videos herunterzuladen und sie später offline anzusehen. Eine Wiedergabe im Hintergrund ist auf Mobilgeräten ebenfalls möglich. Das Lite-Modell bindet bei Musik und Musikvideos also weiterhin Werbung ein. Auch kann der Player nicht in den Hintergrund geschoben werden, beziehungsweise lässt sich das Display nicht deaktivieren, ohne dass ein gerade abgespieltes Video angehalten wird. Lite-Abonnenten werden wahrscheinlich auch Werbung bei Shorts und der allgemeinen Suche erhalten. Den beliebten Familientarif gibt es für die Lite-Version bislang nicht. Hier können nur Einzelabos abgeschlossen werden. Alle weiteren Informationen zum neuen Dienst finden sich im Blogeintrag von YouTube.