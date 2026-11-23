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Windows 11 soll künftig auch auf Prozessoren ausgeführt werden können, die bereits vor mehr als 20 Jahren auf den Markt gekommen sind. Möglich macht dies eine Erweiterung des inoffiziellen Tools WinPopBit, mit dem sich bestimmte Hardwareanforderungen von Microsoft umgehen lassen. Der Entwickler arbeitet derzeit aber noch an Anpassungen für frühe 64-Bit-Prozessoren von AMD sowie ältere Pentium-Modelle von Intel.

Im Mittelpunkt stehen dabei AMDs K8-Prozessoren, zu denen unter anderem die ersten Athlon-64-Modelle aus dem Jahr 2003 gehören. Unterstützt werden sollen CPUs für die Sockel 754, 939, 940 und AM2. Auf Intel-Seite sind entsprechende Anpassungen für den Pentium 4 mit Prescott-Kern sowie den Pentium D der Smithfield-Baureihe vorgesehen. Beide Prozessorfamilien stammen aus der Mitte der 2000er-Jahre.

Anders als herkömmliche Werkzeuge zur Installation von nicht unterstützter Hardware deaktiviert WinPopBit nicht lediglich die Kompatibilitätsprüfungen in Windows 11. Stattdessen greift das früher als POP4.2 bekannte Projekt tiefer in die Ausführung des Betriebssystems ein, um fehlende Prozessorfunktionen zu kompensieren. Damit lassen sich dann auch Einschränkungen umgehen, die bislang einen Betrieb auf besonders alten CPUs verhindern.

Allerdings gibt es eine wesentliche Einschränkung: Die angekündigte Unterstützung für AMD K8, Intel Prescott und Smithfield ist zunächst ausschließlich für Windows 11 23H2 vorgesehen. Microsoft selbst hält indes an den offiziellen Systemanforderungen fest. Neben bestimmten CPU-Funktionen verlangt Windows 11 unter anderem auch TPM 2.0 und Secure Boot. WinPopBit ist deshalb vor allem für Bastler interessant, die das Betriebssystem auf älterer Hardware ausprobieren möchten. Für den produktiven Einsatz eignen sich die betagten Prozessoren aufgrund ihrer geringen Rechenleistung und der fehlenden offiziellen Unterstützung kaum.

Wann die angekündigten Erweiterungen veröffentlicht werden, ist bislang nicht bekannt. Sollte die Umsetzung gelingen, könnte Windows 11 aber auf Hardware aus dem Jahr 2003 betrieben werden, die eigentlich lange vor der Veröffentlichung des Betriebssystems aus dem offiziellen Kompatibilitätsbereich gefallen ist.