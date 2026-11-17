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Windows 11 erfasst offenbar neuerdings auch, welche KI-Coding-Agenten und Entwicklungswerkzeuge die Nutzer auf ihrem Computer verwenden, und übermittelt diese Informationen an Microsoft. Das geht aus einer Untersuchung des Entwicklers Xusheng Li hervor, der die Telemetriefunktionen des Betriebssystems analysiert hat. Betroffen sind unter anderem Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot und Cursor. Die Datenerfassung erfolgt dabei über die optionalen Diagnosedaten von Windows.

Bei der Analyse der Systembibliothek MissionControlAggregator.dll entdeckte Li eine Liste ausführbarer Programme, anhand derer Windows die Nutzung bestimmter Anwendungen erkennt. Dazu gehören neben KI-Agenten auch klassische Entwicklerwerkzeuge wie Python, Node.js, GCC, Visual Studio und Visual Studio Code. Insgesamt unterscheidet die Komponente zwischen vier Kommandozeilen-Agenten, fünf Desktop-Agenten und zwölf weiteren Kategorien von Entwicklungswerkzeugen.

Für die Erfassung nutzt Windows bereits vorhandene Systemereignisse, die beim Ausführen von Anwendungen entstehen. Dabei werden sowohl native Windows-Programme als auch Anwendungen innerhalb des Windows-Subsystems für Linux (WSL) berücksichtigt. Erkennt das Betriebssystem einen der hinterlegten Programmnamen, wird dessen Verwendung intern vermerkt.

Die gesammelten Informationen werden anschließend in einem kompakten Bericht zusammengefasst. Dieser enthält Bitfelder, die angeben, ob ein bestimmter KI-Agent oder ein Entwicklungswerkzeug innerhalb des Erfassungszeitraums verwendet wurde. Angaben zur Nutzungsdauer, zur Prozessorlast oder zu den Interaktionen mit den Anwendungen werden laut Li nicht übernommen. Auch KI-Prompts und Programmquellcode konnte der Entwickler in den untersuchten Telemetriedaten nicht nachweisen.

Die erfassten Daten werden über den Windows-Diagnosedienst DiagTrack verarbeitet. Li konnte nachweisen, dass die Informationen in dessen Upload-Warteschlange landen und als optionale Diagnosedaten gekennzeichnet sind. Eine tatsächliche Übertragung bis zu den Microsoft-Servern dokumentiert seine Untersuchung allerdings nicht separat.

Die Datensammlung ist zudem nicht auf jeder Windows-11-Installation aktiv. Während Li die Funktion auf einem getesteten ARM64-System mit Windows 11 Build 26200.9974 nachweisen konnte, war sie in einer weiteren Installation aus einem offiziellen ISO-Abbild zunächst deaktiviert. Auch die Übermittlung hängt davon ab, ob optionale Diagnosedaten zugelassen wurden.

Welchen konkreten Zweck Microsoft mit der Erfassung einzelner KI-Agenten verfolgt, ist bislang nicht bekannt. Die Untersuchung zeigt jedoch, dass Windows 11 nicht nur allgemeine Systeminformationen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch die Nutzung konkurrierender KI-Entwicklungswerkzeuge für seine Telemetrie auswertet.