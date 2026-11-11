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Microsoft hat zum November-Patchday 2026 erneut Sicherheitsupdates für einen großen Teil seines Softwareportfolios veröffentlicht. Insgesamt führt der Konzern wieder mehr als 1.000 Schwachstellen in seiner Sicherheitsdatenbank auf, von denen 63 sogar als kritisch eingestuft werden. Besonders dringlich ist eine Sicherheitslücke in Outlook, die Angreifer bereits aktiv ausnutzen. Daneben beseitigt Microsoft mehrere schwerwiegende Fehler, über die sich Schadcode aus der Ferne und teilweise ohne jegliche Interaktion des Nutzers ausführen lässt.

Der größte Anteil der dokumentierten Schwachstellen entfällt mit 726 Einträgen auf Windows selbst. Weitere 174 betreffen die Office-Produktfamilie, während Microsoft für SQL Server 59 und für seine Entwicklerwerkzeuge 53 Sicherheitsprobleme aufführt. Hinzu kommen 27 Schwachstellen in SharePoint Server, 22 im Browser Edge und 20 in Azure. Für Exchange Server sind neun Korrekturen verzeichnet, während auf Microsoft Defender eine Schwachstelle entfällt. Die übrigen 25 Einträge verteilen sich auf weitere Produkte und Dienste des Unternehmens.

Mit dem aktuellen Updatezyklus setzt sich dabei die ungewöhnlich hohe Zahl veröffentlichter Sicherheitskorrekturen fort. Bereits im September und Oktober hatte Microsoft neue Höchstwerte erreicht. Im Oktober wurden über 1.400 Sicherheitslücken dokumentiert. Obwohl die November-Zahlen darunter liegen, handelt es sich erneut um einen der umfangreichsten Patchdays des Unternehmens.

Eine besonders relevante Schwachstelle betrifft dabei Microsoft Outlook. Unter der Kennung CVE-2026-124194 wird eine Spoofing-Anfälligkeit geführt, die nach Angaben des Unternehmens bereits für reale Angriffe verwendet wird. Microsoft stuft den Fehler mit einem CVSS-Wert von 6,5 zwar nicht als kritisch ein, die bestätigte Ausnutzung der Schwachstelle erhöht jedoch dessen praktische Bedeutung erheblich.

Noch höher fällt die technische Risikobewertung einer Schwachstelle in der Windows-Suche aus. CVE-2026-116928 erreicht im Common Vulnerability Scoring System 9,8 von maximal 10 Punkten. Der Fehler ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die Ausführung beliebigen Programmcodes aus der Ferne. Besonders problematisch ist, dass dafür keine unmittelbare Interaktion des betroffenen Nutzers erforderlich ist.

Als möglicher Angriffsweg dient die automatische Verarbeitung von Dateianhängen durch Microsoft Exchange Server. Ein Angreifer könnte eine speziell präparierte E-Mail versenden, deren Anhang beim Indexieren durch die Windows-Suche den Bug auslöst. Der Empfänger muss die Nachricht dafür weder öffnen noch den Anhang manuell ausführen.