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Windows und macOS bekommen möglicherweise einen neuen Konkurrenten, der künstliche Intelligenz zum zentralen Bestandteil des Betriebssystems machen will. Mit KORA kündigt das gleichnamige Unternehmen eine Linux-basierte Plattform an, bei der KI-Agenten direkt mit Anwendungen, Dateien und Systemressourcen interagieren können sollen. Eine eigene Inferenz-Engine soll dafür die Rechenleistung von CPU, GPU und NPU nutzen und sowohl lokale als auch cloudbasierte KI-Modelle unterstützen. Die Ambitionen sind groß, doch bislang stehen vor allem die Ankündigungen des Herstellers im Raum. Eine erste Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

Hinter KORA steht das Team um Kirt McMaster, der zuvor das Unternehmen Cyanogen mitgründete und später Playtron ins Leben rief. Letzteres entwickelte mit GameOS ein Linux-basiertes Betriebssystem für Gaming-PCs. Auf dessen technischer Grundlage wird KORA nach Unternehmensangaben seit November 2025 entwickelt. Zum Führungsteam gehört außerdem John Lagerling, der zuvor bei Google für die Geschäftsentwicklung rund um Android verantwortlich war. KORA Systems nennt unter anderem Samsung, Square Enix, Polychain, VanEck und Circle als Investoren.

Im Mittelpunkt der geplanten Architektur steht die von KORA entwickelte Inferenz-Engine Cortex. Diese soll KI-Berechnungen dynamisch auf die verfügbaren Recheneinheiten eines Systems verteilen und dabei CPU, GPU und NPU gemeinsam nutzen können. Darüber hinaus ist vorgesehen, weitere Rechner innerhalb eines lokalen Netzwerks in die Verarbeitung einzubinden. Auf diese Weise sollen auch größere KI-Modelle lokal ausgeführt werden können, ohne sämtliche Berechnungen an externe Cloud-Dienste auszulagern.

Nach dem Konzept von KORA sollen KI-Anfragen bevorzugt auf der vorhandenen Hardware verarbeitet werden. Bei Bedarf könnten externe Modelle unterschiedlicher Anbieter eingebunden werden. Eine Beschränkung auf einzelne KI-Dienste ist laut Unternehmen nicht vorgesehen. Die eigentliche Cortex-Engine bleibt allerdings proprietär und soll nicht als Open Source veröffentlicht werden. Für die Integration weiterer Anwendungen, Modelle und Agenten ist ein Software Development Kit (SDK) geplant.

Eine wichtige Rolle spielt die angekündigte Zusammenarbeit mit Qualcomm. Beide Unternehmen arbeiten nach eigenen Angaben seit fast einem Jahr daran, einen vollständigen Linux-Desktop auf dem Snapdragon X2 Elite bereitzustellen. Der Prozessor kombiniert Oryon-CPU-Kerne, eine Adreno-GPU und eine Hexagon-NPU mit einer spezifizierten KI-Rechenleistung von 80 TOPS. Cortex soll es ermöglichen, Inferenz-Aufgaben auf diese unterschiedlichen Recheneinheiten zu verteilen. Qualcomm arbeitet parallel an der Integration der Snapdragon-X2-Elite-Unterstützung in den regulären Linux-Kernel.

KORA zufolge konnten auf entsprechend ausgestatteten Snapdragon-X2-Elite-Systemen bereits Sprachmodelle mit 26 Milliarden Parametern vollständig lokal ausgeführt werden. Parallel sollen Modelle für Spracherkennung und die Erstellung von Embeddings nutzbar sein. Welche Quantisierung, Speicherbestückung und Rechenleistung bei diesen Demonstrationen zum Einsatz kamen, geht aus der Ankündigung allerdings nicht hervor. Unabhängige Benchmarks, die eine Einschätzung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit ermöglichen würden, liegen bislang nicht vor.

KI-Agenten mit Zugriff auf Anwendungen und Dateien

Mit sogenannten Neural Workspaces plant KORA, Anwendungen, Dateien und KI-Agenten innerhalb gemeinsamer Arbeitsbereiche zu organisieren. Ein semantischer Suchindex soll das Auffinden von Informationen anhand ihrer Inhalte ermöglichen. Die Arbeitsbereiche sollen voneinander isoliert werden, während AppArmor und ein Berechtigungssystem den Zugriff auf sensible Daten kontrollieren sollen. Persönliche Informationen und Kontextdaten sollen bevorzugt lokal gespeichert und verarbeitet werden.

Ergänzend kündigt KORA eigene Anwendungen für E-Mail, Kalender, Kontakte und die Aufgabenverwaltung an. KI-Agenten sollen darüber Arbeitsabläufe automatisieren können. Über ein SDK könnten auch Drittanbieter entsprechende Funktionen integrieren. Der bisherige Gaming-Schwerpunkt von Playtron soll mit GameFrame als separatem Betriebsmodus erhalten bleiben. Zudem arbeitet KORA nach eigenen Angaben an der Ausführung ausgewählter x86-64-Windows-Anwendungen auf Snapdragon-Systemen. Zum Umfang der Kompatibilität liegen noch keine belastbaren Angaben vor.

In Zusammenarbeit mit dem saudi-arabischen KI-Unternehmen HUMAIN ist zudem eine auf Geschäftskunden ausgerichtete Variante namens HUMAIN OS geplant. Erste OEM-Systeme mit Snapdragon X2 Elite sollen 2027 erscheinen, die reguläre KORA-Version später im selben Jahr. Langfristig ist auch die Unterstützung von x86-64-Prozessoren von AMD und Intel vorgesehen. Konkrete Hardwareanforderungen, Preise oder verbindliche Veröffentlichungstermine wurden bislang nicht genannt.

Mit der geplanten Integration von KI-Funktionen auf Betriebssystemebene verfolgt KORA einen Ansatz, bei dem lokale Sprachmodelle und KI-Agenten eine zentrale Rolle übernehmen sollen. Bislang handelt es sich allerdings überwiegend um angekündigte Funktionen und Leistungsversprechen des Herstellers. Ob sich daraus praktische Vorteile gegenüber etablierten Betriebssystemen ergeben, lässt sich erst anhand einer verfügbaren Version beurteilen. Neben der Leistungsfähigkeit von Cortex werden insbesondere die Hardware- und Softwarekompatibilität sowie die Sicherheit der systemweit integrierten KI-Funktionen entscheidend sein.