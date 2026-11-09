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Wer einen SSH-Server auf Basis von Alpine Linux betreibt, sollte heute noch patchen. Eine zehn Jahre alte Lücke erlaubt die Anmeldung an Konten, die eigentlich gar kein Passwort haben. Als Schlüssel genügt eine Zeichenkette mit mehr als 256 Byte. Diese Sicherheitslücke wird als CVE-2026-123158 geführt und hat einen CVSS-Wert 8,1 von 10 erhalten.

Der Anfang November ist von Sicherheitslücken unter Linux geprägt. Viele Router mit Linux-Betriebssystem sind betroffen, wenn Dienste von außen über TCP erreichbar sind. Nun geht es mit dem SSH-Zugriff unter Alpine Linux weiter. Der Entdecker Özgün Kültekin vom Sicherheitsunternehmen Wakefield hat die Schwachstelle „*sshole“ getauft, in deutschen Medien liest man auch SSHHole. Offiziell läuft sie unter CVE-2026-123158 mit einem CVSS-Wert von 8.1. Das OpenSSH-Projekt selbst spricht von einem kritischen Problem und hat am 5. November die Notfallversion 10.6p2 veröffentlicht. Alpine zog am selben Tag mit gepatchten Paketen nach und hat ein offizielles Security Advisory veröffentlicht.

Panik ist trotzdem nicht angebracht. Betroffen ist nicht „Linux“ im Allgemeinen, sondern eine ganz bestimmte Kombination aus Bibliothek, Konfiguration und Benutzerkonten. Die ist allerdings genau dort Standard, wo sie am meisten weh tut: in schlanken Containern, Cloud-Images und Embedded-Geräten.

Für sich genommen hat keiner der Beteiligten etwas falsch gemacht. Die Lücke entsteht erst aus dem Zusammenspiel von drei Projekten.

musl, die schlanke C-Bibliothek hinter Alpine, OpenWrt und vielen Embedded-Systemen, lehnt in "crypt()" seit 2012 Passwörter über 256 Byte ab, als Schutz vor DoS-Angriffen. Als Fehlerwert gibt sie den String * zurück. OpenSSH rechnet seit 2016 auch bei Konten ohne Passwort einen Hash aus, und zwar mit dem Hash eines anderen Kontos. Damit sollen Angreifer nicht an den Antwortzeiten erkennen, welche Benutzer existieren. Alpine schließlich trägt seit 2022 für root "*" statt "!" ins Shadow-File ein, damit der Login per SSH-Schlüssel weiter funktioniert.

Ein Passwort mit 257 bis 1.024 Byte bringt musl zum Scheitern, "crypt()" liefert "*", und das passt zum * im Shadow-Eintrag. Der SSH-Dienst "sshd" meldet einen erfolgreichen Login und dazu genügt ein einziger Versuch. OpenSSH lehnt nun jeden Login ab, wenn der gespeicherte Hash kürzer als vier Zeichen ist. Musl will seinen Fehlerwert künftig ändern.

Wer ist von SSHole betroffen?

Angreifbar ist ein System nur, wenn vier Dinge gleichzeitig zutreffen: sshd läuft auf musl ohne PAM, Passwort-Logins sind erlaubt (die Voreinstellung in sshd_config), mindestens ein Konto hat * als Passwortfeld, und irgendein anderes Konto besitzt einen echten SHA-256- oder SHA-512-Hash ($5$ bzw. $6$). Ein einziges solches Konto genügt, um alle *-Konten auf dem Rechner zu öffnen.

Auf einem Standard-Alpine mit dem Paket openssh-server sind die ersten drei Punkte ab Werk erfüllt. Besonders heikel sind die offiziellen Alpine-Cloud-Images für AWS, Azure und qcow2 (gebaut mit tiny-cloud, Versionen 3.18.11 bis 3.24.3): Sie legen einen Benutzer alpine mit * an, der per doas ohne Passwort Root-Rechte bekommt.

SSHole (CVE-2026-123158): Wer betroffen ist und wer nicht Situation Betroffen? Alpine mit openssh-server , Passwort-Login an, ungepatcht, * -Konto plus $5$ / $6$ -Konto Ja Alpine-Cloud-Image (tiny-cloud) mit alpine -Benutzer und einem $6$ -Passwort auf dem Host Ja, bis Root Alpine-Container mit laufendem sshd Ja, unter denselben Bedingungen Eigene OpenWrt-, Buildroot- oder Yocto-Builds mit OpenSSH auf musl ohne PAM Ja, unter denselben Bedingungen Gepatcht, aber sshd nicht neu gestartet Ja Andere musl-Distributionen (Void-musl, postmarketOS, Chimera) mit OpenSSH ohne PAM Möglich, nicht einzeln bestätigt Alpine mit openssh-server-pam und UsePAM yes Nein Alpine-Cloud-Image mit cloud-init Nein, cloud-init schaltet Passwort-Logins ab PasswordAuthentication no Nein Kein Konto mit $5$ / $6$ -Hash auf dem System Nein Alpine-Container ohne sshd Nein Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, Arch, Raspberry Pi OS (glibc) Nein Dropbear, etwa im Standard-OpenWrt Nein BSD, macOS Nein

Für Heimanwender heißt das: Der typische Router mit OpenWrt nutzt Dropbear und ist außen vor, ebenso der Raspberry Pi mit Raspberry Pi OS. Wer Docker-Container auf dem NAS betreibt, sollte nur dann genauer hinsehen, wenn ein Container selbst einen SSH-Server mitbringt und dessen Port erreichbar ist.

Empfohlene Maßnahmen

Der wichtigste Schritt ist das Update, der zweitwichtigste wird gern vergessen: Ein neues Paket ersetzt nicht den bereits laufenden sshd. Ohne Neustart bleibt das alte Binary im Speicher und das System verwundbar.

Aktualisieren und neu starten: apk upgrade -U -a , danach rc-service sshd restart . Container-Images müssen neu gebaut und ausgerollt werden. Version prüfen: apk info -v openssh-server und mit der Tabelle unten abgleichen, nicht mit dem SSH-Banner. Logs durchsehen: grep "Accepted password for" /var/log/messages* zeigt erfolgreiche Passwort-Logins. Taucht dort ein Konto auf, das gar kein Passwort hat, gilt das System laut Alpine als kompromittiert. Passwort-Logins abschalten: Wer nicht sofort patchen kann, setzt PasswordAuthentication no und startet sshd neu. Vorher sicherstellen, dass der Login per Schlüssel funktioniert, sonst sperrt man sich selbst aus.

SSHole (CVE-2026-123158): Gefixte openssh-Pakete nach Alpine-Branch Alpine-Branch Gefixtes openssh-Paket edge 10.6_p2-r0 3.24 10.3_p1-r2 (ab Release 3.24.4) 3.23 10.2_p1-r1 (ab Release 3.23.8) 3.22 10.0_p1-r11 (ab Release 3.22.8) 3.21 9.9_p2-r1 (ab Release 3.21.10) 3.20 9.7_p1-r6 3.19 9.6_p1-r3 3.18 9.3_p2-r4 3.17 9.1_p1-r7 3.16 9.0_p1-r6

Ist SSHole nun der „Sicherheits-GAU“, als den manche Blogs die Lücke bezeichnen? Für die große Masse der Linux-Server nicht: Debian, Ubuntu und Co. sind gar nicht betroffen, und wer seinen SSH-Zugang ohnehin nur per Schlüssel freigibt, hat den Angriffspfad längst zu. Für Alpine-Nutzer sieht das anders aus. Hier ist die anfällige Konfiguration Standard, die Ausnutzung trivial, und echte Angriffe laufen bereits.

Interessanter als der einzelne Fehler ist die Lehre dahinter. Drei Projekte haben jeweils eine sinnvolle Entscheidung getroffen, und erst zusammen wurde daraus eine Hintertür, die zehn Jahre lang niemandem auffiel. Gerade im Container- und Embedded-Bereich, wo Images einmal gebaut und dann jahrelang betrieben werden, sollte das ein Anstoß sein, SSH-Server mit Passwort-Login grundsätzlich zu hinterfragen. Der SSH-Zugriff mit SSH-Schlüsseln und optionaler Passphrase gilt ohnehin schon länger als sicherer als die reine Passwort-Authentifizierung.