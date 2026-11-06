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OpenAI hat am Donnerstagabend mit GPT-6 Cyber ein auf Sicherheitsanalysen spezialisiertes KI-Modell vorgestellt. In einer Untersuchung des Linux-Kernels sollen entsprechende KI-Agenten bereits 948 eigenständige Fälle gefunden haben, in denen sich lokale Rechte ungewollt bis zum Root-Zugriff ausweiten ließen – potenziellen Angreifern öffnet das Tür und Tor. Voraussetzung ist allerdings, dass der Angreifer bereits als unprivilegierter Nutzer Code auf dem System ausführen kann.

OpenAI ließ die Agenten einen Entwicklungsstand des Kernels von Mitte Oktober 2026 prüfen. Die Software meldete zunächst 2.308 Verdachtsfälle, woraus sich bei 1.724 eine Schwachstelle reproduzieren ließ. Für weitere 1.169 Fälle erstellten die Agenten funktionierende Exploits, also Tools, um den Fehler tatsächlich ausnutzen zu können. Alle Varianten wurden anschließend anhand unterschiedlicher Patch-Kandidaten zu 948 Fällen zusammengefasst. Berichte und Patches zu den kritischsten Lücken gingen bereits an die Kernel-Entwickler. Bereits nach zehn Tagen und einer manuellen, erneuten Prüfung wurden im Upstream-Kernel von Linux 61 davon behoben. Für weitere 43 lagen Patches im Staging vor. Die API-Kosten für den gesamten Durchlauf beziffert OpenAI auf rund 1,21 Millionen US-Dollar.

Auch Firefox untersucht

Neben Linux will OpenAI mit seinem neuen Sicherheitsmodell bereits den Firefox-Browser ausgiebig untersucht haben. Demnach habe GPT-6 Cyber auch hier mehrere Nachweise und reproduzierbare Fehler sowie zuvor unbekannte Schwachstellen entdeckt. Mozilla habe diese als schwerwiegend eingestuft und über 60 Findings korrigiert. So wurden in Firefox 159 zahlreiche Lücken geschlossen, wenngleich nicht alle von OpenAI gefunden wurden.

Die Sicherheitsbedenken seitens OpenAIs sind groß. GPT-6 Cyber erreichte beim eigenen ExploitGym-Test 48,5 %, während GPT-5.6 Cyber noch auf 32,1 % kam. Der Benchmark misst die Ausnutzung einer vorgegebenen Schwachstelle und wurde von OpenAI selbst entwickelt und getestet. Der Zugang zu GPT-6 Cyber bleibt zunächst beschränkt. Das Modell steht erst einmal nur einer ausgewählten Gruppe zugelassener Daybreak-Red-Kunden über die API und Codex zur Verfügung und soll erst viel später für ein breiteres Publikum geöffnet werden.

Bis dahin bleibt GPT-6 Astra das stärkste Modell, wenngleich auch hier für die kommenden Stunden der nächste Versionssprung erwartet wird.