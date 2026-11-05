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Microsoft hat neue Details bekannt gegeben, mit denen der Konzern sein Betriebssystem Windows 11 wieder flott machen will. Dazu wird vor allem die Speicherverwaltung überarbeitet, damit das Betriebssystem auch auf Computern mit vergleichsweise wenig Arbeitsspeicher künftig flüssiger laufen kann. Insbesondere Geräte mit 8 GB RAM sollen von den Optimierungen profitieren. Nach Angaben von Windows-Chef Pavan Davuluri soll das System inzwischen bis zu 20 % schneller auf Eingaben reagieren und ein um bis zu 40 % beschleunigtes Multitasking ermöglichen. Die Werte stammen allerdings aus internen Messungen des Unternehmens.

Die Anpassungen sind Bestandteil der Weiterentwicklung von Windows 11 und kommen insbesondere mit der aktuellen Version 26H2 zum Tragen. Für Microsoft ist die Optimierung auch eine Antwort auf die angespannte Situation am Speichermarkt. Durch einen geringeren Ressourcenbedarf soll Windows 11 auch auf Geräten im Einstiegssegment ausreichend Leistungsreserven für alltägliche Anwendungen bereitstellen.

Im Mittelpunkt der Änderungen steht eine angepasste Verteilung des verfügbaren Arbeitsspeichers. Microsoft unterscheidet dabei zwischen Hintergrundprozessen, unmittelbar benötigten Systemfunktionen und aktiv genutzten Anwendungen. Während bislang zahlreiche Komponenten vorsorglich in den Speicher geladen wurden, soll Windows auf Geräten mit 8 GB RAM künftig zurückhaltender mit solchen Vorgängen umgehen.

Davon betroffen sind unter anderem das Widgets-Board und weitere Funktionen der Benutzeroberfläche. Diese werden nicht mehr grundsätzlich im Hintergrund vorgehalten, sondern erst bei Bedarf geladen. Dadurch sinkt die Speicherauslastung im Leerlauf, während gleichzeitig mehr RAM für Programme zur Verfügung steht, die der Nutzer tatsächlich verwendet. Der Verzicht auf das Vorladen kann allerdings auch dazu führen, dass einzelne selten genutzte Funktionen beim ersten Aufruf etwas länger benötigen.

Eine weitere Maßnahme betrifft die Speicherkomprimierung. Windows kann bereits seit mehreren Generationen Speicherinhalte komprimieren, um den verfügbaren physischen RAM effizienter zu nutzen. Microsoft hat die entsprechenden Mechanismen nun weiter optimiert, damit laufende Anwendungen möglichst wenig Speicherplatz beanspruchen. Auf Systemen mit begrenzter RAM-Kapazität kann dies insbesondere dann Vorteile bringen, wenn mehrere Programme gleichzeitig geöffnet sind und andernfalls häufiger Daten in die Auslagerungsdatei geschrieben werden müssten.

Zusätzliche Einsparungen ergeben sich durch Anpassungen an Microsofts eigenen Anwendungen. Nach Angaben von Davuluri arbeitete das Windows-Team dazu mit den Entwicklern von Microsoft Office und dem Browser Edge zusammen. Die Office-Anwendungen sollen infolge der Änderungen rund 360 Megabyte weniger Arbeitsspeicher benötigen. Weitere Optimierungen sollen insgesamt etwa 900 Megabyte RAM freigeben, die anschließend für andere Aufgaben genutzt werden können.

Auch bei der technischen Umsetzung der Windows-Oberfläche hat Microsoft angesetzt. Mehrere bislang voneinander getrennte Komponenten, die auf einer Browser-Engine basieren, können nun dieselbe Engine gemeinsam verwenden. Dadurch entfällt ein Teil des zusätzlichen Speicherbedarfs, der zuvor durch separate Prozesse und mehrfach geladene Laufzeitumgebungen entstanden ist.