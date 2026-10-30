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QNAP hat QTS 6.1 als Public-Beta veröffentlicht und überspringt damit die Version 6.0. Laut QNAP ist es das umfangreichste QTS-Update seit Jahren: neue Optik, Passkey-Login, Linux-Kernel 6.6 und erstmals KI-Funktionen. Parallel erschien QuTS hero h6.1 als Beta mit dem ZFS-Dateisystem. Einen Termin für die finale Version nennt QNAP bisher nicht.

Optisch hat QNAP Farben, Icons, Menüs, Login-Bildschirm und App Center überarbeitet, die Bedienlogik bleibt aber weitgehend gleich. Neu sind ein Dashboard mit Karten, die sich frei anordnen lassen und sich über das QNAP-Konto zwischen Geräten synchronisieren lassen, sowie eine geführte Ersteinrichtung mit automatischem Speichervorschlag. Bisherige Desktop-Widgets gehen beim Upgrade allerdings verloren.

Beim Login unterstützt QTS 6.1 nun FIDO2-Passkeys per YubiKey, Windows Hello oder Touch ID. Dazu notwendig sind zwingend HTTPS mit Domainnamen und die App FIDO2 Server. Alternativ meldet sich der Anwender mit dem QNAP-Konto an, und die Passwort-Anmeldung lässt sich optional ganz abschalten. Mit TLS 1.3 aktiviert das System automatisch Post-Quanten-Kryptografie für die zukünftigen Gefahren. Unter der Haube wechselt QTS auf Kernel 6.6, Snapshot Replica setzt abgebrochene Übertragungen fort, und die Intel Arc Pro B70 wird auf ausgewählten Modellen unterstützt.

Neu ist außerdem ein KI-Paket: Das AI Service Center verwaltet lokale Modelle auf CPU, iGPU, NPU oder GPU sowie Cloud-Dienste von OpenAI, Gemini und Azure. Der Chat-Assistent QuAgent fragt Status und Backups ab, Qsirch sucht Dateien in natürlicher Sprache. Für die semantische Suche braucht es allerdings eine GPU mit mindestens 16 GB VRAM, was die meisten Heim-NAS daher ausschließt.

Dem gegenüber steht ein App-Kahlschlag: 28 Anwendungen werden nicht mehr unterstützt. Darunter sind: TeamViewer, Python, MariaDB 5/10, phpMyAdmin und Q’center. Neue dateibasierte iSCSI-LUNs lassen sich nicht mehr anlegen, und eigene Zertifikate müssen strenger formatiert sein. Die QTS 6.1 Beta läuft zunächst nur auf rund 100 gelisteten, meist aktuellen NAS-Modellen. QNAP hat angekündigt, dass manche ältere Geräte dauerhaft auf QTS 5 bleiben.

Unterm Strich holt QTS 6.1 vor allem technisch auf, während die KI-Funktionen eher die moderne Richtung zeigen. QNAP rät selbst von Produktivsystemen ab, ein Downgrade-Pfad ist nicht dokumentiert, und erste Nutzer melden Performance-Probleme. Wer testen will, sollte das auf einem Zweitgerät mit geprüftem Backup tun. Einige in Praxistests genannte Neuerungen wie NFS over RDMA oder ein SFTP-Server fehlen in QNAPs offiziellen Unterlagen und sind noch unbestätigt.