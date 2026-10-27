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Apple hat am Montag neue Updates für seine Betriebssysteme veröffentlicht. Neben iOS 27.2 für das iPhone und iPadOS 27.2 für das iPad stehen macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 und visionOS 27.2 bereit. Die neuen Firmwareversionen erweitern unter anderem Siri AI, optimieren einzelne Funktionen in verschiedenen Apps und sollen zahlreiche Sicherheitslücken schließen.

Bei iOS 27.2 steht vorwiegend Siri AI im Mittelpunkt und damit ein Feature, welches hierzulande aufgrund von EU‑Regularien nicht verfügbar ist. Der neue Sprachassistent kann sich ab sofort an frühere Unterhaltungen erinnern und so persönliche Informationen für Antworten heranziehen – darunter Fotos aus Nachrichten, Teilnehmer von Kalendereinträgen und Voicemails. Außerdem lassen sich nun Apps gesammelt vom Zugriff durch Siri, Suche und Vorschläge ausschließen. Zudem können einzelne Textstellen aus Siri-Antworten kopiert werden. Apple unterstützt mit dem Update unter anderem Englisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Deutsch gehört nicht dazu. Auf dem Apple iPhone, iPad und der Apple Watch ist Siri AI in der EU zunächst nicht verfügbar. Andere Funktionen von Apple Intelligence unterstützen hingegen auch Deutsch.

Natürlich gibt es aber auch abseits von Siri Neuerungen: Die Nachrichten-App schlägt ab sofort abhängig vom Gespräch passende Aktionen vor, etwa das Anlegen eines Kalendereintrags. In geteilten Fotoalben können Bildunterschriften und Kommentare bearbeitet werden. Zusätzlich sollen Hinweise vor dem Ablauf eines Albums an das Sichern der Inhalte erinnern. Fotos und Image Playground unterstützen SynthID-Wasserzeichen, die beim Erkennen generativ erzeugter oder veränderter Bilder helfen sollen. FaceTime erlaubt die Teilnahme externer Gebärdensprachdolmetscher oder Personen für Live-Untertitel. In der Apple-TV-App kommen Profile mit individuellen Empfehlungen für Haushaltsmitglieder hinzu.

Für das iPhone Duo, das bislang als einziges Gerät mit iOS 27.1 ausgeliefert wurde und erst seit wenigen Tagen erhältlich ist, ergänzt Apple die Unterstützung für den Apple Pencil und Edge Light, das bei Videoanrufen das Gesicht beleuchten soll. In der Kurzbefehle-App kann das Öffnen oder Schließen des Geräts eine Automation auslösen. Namen und Symbole von Kurzbefehlen lassen sich auf iPhone und iPad direkt in der Mediathek bearbeiten. iOS 27.2 ist für das iPhone 11 und neuere Modelle verfügbar.

Das iPad erhält mit iPadOS 27.2 ebenfalls zahlreiche der genannten Änderungen für iOS. watchOS 27.2 erweitert Siri AI ebenfalls und bringt Fehlerbehebungen sowie Sicherheitskorrekturen. tvOS 27.2 unterstützt Surround-Sound mit vier Lautsprechern aus HomePods der zweiten Generation und HomePod mini 2 in Verbindung mit dem kommenden Apple TV 4K der vierten Generation. Für visionOS 27.2 nennt Apple lediglich Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. macOS 27.2 übernimmt die Erweiterungen für Siri AI und die Vorschläge in Nachrichten. Apple hat außerdem die Regler für Helligkeit und Lautstärke überarbeitet und die Konfiguration des Kurzbefehle-Editors ergänzt.

Die Updates stehen für kompatible Geräte über die jeweiligen Einstellungen bereit. Apple nennt für alle Systeme zahlreiche geschlossene Sicherheitslücken. Eine davon könnte einem entfernten Angreifer den Ausbruch aus der WebContent-Sandbox ermöglichen. Auch für ältere Systemzweige gibt es Sicherheitsupdates, darunter für iOS und iPadOS 26.7.2 sowie 18.7.11 und macOS Tahoe 26.7.2.