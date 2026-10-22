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Das Open-Source-Betriebssystem ReactOS kann einen weiteren Meilenstein für sich verbuchen und lässt sich nun erstmals auch auf NTFS-formatierten Partitionen installieren. Bislang war die Installation auf FAT-Dateisysteme beschränkt, was unter anderem Einschränkungen bei der Größe der verwendeten Partitionen mit sich brachte.

Möglich wurde die Neuerung durch Fortschritte bei der Entwicklung der Dateisystemtreiber. Dabei kann ReactOS NTFS-Partitionen inzwischen nicht nur für die Installation verwenden, sondern diese auch selbst erstellen und formatieren. Von einer vollständigen Implementierung kann allerdings noch keine Rede sein. Nach Angaben eines beteiligten Entwicklers fehlen derzeit noch mehrere zentrale NTFS-Funktionen. Dazu zählen unter anderem das Caching zur Beschleunigung von Dateizugriffen, das Journaling zur Absicherung von Dateisystemoperationen sowie die Verwaltung von Zugriffsrechten und anderen Sicherheitsmerkmalen. Auch bei der Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit besteht weiterer Entwicklungsbedarf.

Parallel zur Erweiterung der Dateisystemunterstützung arbeitet das ReactOS-Team auch an einer Modernisierung der Betriebssystemarchitektur. Das Projekt orientierte sich lange an älteren Windows-Versionen wie Windows XP und dessen NT-5-Architektur. Künftig sollen zunehmend Komponenten und Strukturen der NT-6-Generation übernommen werden, die Microsoft mit Windows Vista eingeführt hatte und auf deren Weiterentwicklung auch neuere Windows-Versionen aufbauen.

Eine sichtbare Änderung betrifft beispielsweise die Verzeichnisstruktur für Benutzerprofile. Während ReactOS bislang wie Windows XP den Ordner "Dokumente und Einstellungen" verwendete, werden persönliche Dateien und Einstellungen inzwischen unter "Users" abgelegt. Microsoft hatte diese Umstellung bereits mit Windows Vista vorgenommen. Die Anpassung soll ReactOS stärker an die Verzeichnisorganisation neuerer Windows-Versionen angleichen.

ReactOS verfolgt seit seiner Gründung das Vorhaben, ein frei verfügbares und quelloffenes Betriebssystem mit hoher Kompatibilität zu Windows-Anwendungen und -Treibern bereitzustellen. Anders als Projekte, die Windows-Programme mithilfe einer Kompatibilitätsschicht auf Linux ausführen, entwickelt das ReactOS-Team dafür ein eigenständiges Betriebssystem, das sich an der Architektur von Windows NT orientiert.