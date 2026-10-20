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Eine kritische Sicherheitslücke im Linux-Kernel ermöglicht es Angreifern derzeit, die Isolation virtueller Maschinen zu überwinden und auf das zugrunde liegende Hostsystem zuzugreifen. Die als PwnEscape bezeichnete Schwachstelle wird unter der Kennung CVE-2026-99999 geführt und erreicht einen hohen CVSS-Wert von 9,3 (von 10). Besonders davon betroffen sind Betreiber von Cloud-Infrastrukturen und Virtualisierungsservern, auf denen mehrere voneinander getrennte Systeme ausgeführt werden.

Entdeckt wurde die Schwachstelle vom Sicherheitsforscher Paulos Yibelo, der für das Unternehmen pwn.ai tätig ist. Ausgangspunkt war ein im August veranstalteter Sicherheitswettbewerb des Cloudanbieters Vercel. Teilnehmer sollten versuchen, aus einer abgeschotteten Ausführungsumgebung des Unternehmens auszubrechen. Dafür stellte Vercel Preisgelder von insgesamt bis zu einer Million US-Dollar in Aussicht.

Die Ursache der gefundenen Schwachstelle liegt dabei nicht in einer spezifischen Fehlkonfiguration der Vercel-Infrastruktur, sondern im Netzwerkcode des Linux-Kernels selbst. Betroffen ist die Verarbeitung von IPv4-Paketen, die virtuelle Maschinen über entsprechende Netzwerkschnittstellen an das Hostsystem übermitteln. Dabei können manipulierte Metadaten zur Berechnung von Paketprüfsummen eine fehlerhafte Speicherverarbeitung auslösen.

Konkret lässt sich durch entsprechend präparierte Prüfsummenangaben ein bereits überprüftes Feld im IPv4-Paketkopf nachträglich verändern. Dadurch können Speicherbereiche außerhalb der vorgesehenen Grenzen gelesen oder überschrieben werden.

Die möglichen Auswirkungen reichen von Systemabstürzen über das Auslesen geschützter Speicherinhalte bis zur Ausführung von Schadcode auf dem Host. Bei Tests gegen die produktive Sandbox-Infrastruktur von Vercel gelang es dem Forscher, über manipulierte Netzwerkpakete Speicherinhalte des Hostsystems auszulesen. Nach Angaben des Unternehmens konnten dabei pro Paket etwa 32 Byte offengelegt werden.

Für die Ausnutzung muss ein Angreifer jedoch bereits Code innerhalb einer virtuellen Maschine ausführen können. Ein unmittelbarer Angriff auf beliebige Linux-Server allein durch den Versand von Paketen aus dem Internet ist nicht möglich. Für Cloudanbieter stellt die Schwachstelle dennoch ein erhebliches Risiko dar.

Nach Angaben der Kernel-Entwickler lässt sich der zugrunde liegende Fehler sogar bis zur Linux-Version 2.6.27 aus dem Jahr 2008 zurückverfolgen. Damit war die Schwachstelle über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Linux-Distributionen vorhanden, ohne je entdeckt worden zu sein.

Inzwischen haben die Kernel-Entwickler eine Korrektur veröffentlicht. Sie verhindert, dass bestimmte Prüfsummenpositionen auf unzulässige Bereiche innerhalb des IPv4-Headers verweisen. Der Patch wurde unter anderem in die stabilen Kernel-Versionen 5.10.272, 5.15.223, 6.1.190, 6.6.159, 6.12.113, 6.18.57 und 7.2.11 übernommen.

Allerdings bezeichnet der verantwortliche Entwickler Michael S. Tsirkin die Änderung als zusätzliche Schutzmaßnahme. Eine umfassendere Überprüfung der eingehenden Paketmetadaten soll noch folgen.