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Microsoft zieht die Daumenschrauben weiter an und erschwert die Ersteinrichtung von Windows 11 ohne Onlinekonto. Nachdem der Konzern in den vergangenen Monaten bereits mehrere Möglichkeiten zur Umgehung der verpflichtenden Microsoft-Anmeldung beseitigt hat, funktioniert nun auch ein besonders einfacher Trick nicht mehr. Dieser ermöglichte es während der Ersteinrichtung direkt zur Erstellung eines lokalen Benutzerkontos zu gelangen. Wie das Technikportal Windows Latest berichtet, wurde die entsprechende Lücke inzwischen aber wieder geschlossen.

Betroffen ist dabei der unscheinbare Verweis innerhalb der sogenannten Out-of-Box Experience (OOBE), also des Einrichtungsassistenten, der nach einer Neuinstallation von Windows 11 erscheint. Sobald das Betriebssystem die Anmeldung mit einem Microsoft-Konto verlangt, wird unterhalb der Anmeldeoptionen ein kurzer Informationstext zur Synchronisierung persönlicher Daten und zur Sicherung von Dateien über OneDrive angezeigt. Darin befindet sich ein Link mit der Bezeichnung "Learn more", über den Nutzer eigentlich zusätzliche Informationen zur Datenverarbeitung erhalten sollen.

Bis vor Kurzem hatte dieser Verweis noch den unerwarteten Nebeneffekt, dass nach dem Anklicken die Eingabemaske für einen lokalen Benutzernamen geöffnet werden konnte. Die zuvor verlangte Anmeldung mit einem Microsoft-Konto konnte so vollständig übersprungen werden. Im Gegensatz zu anderen bekannten Umgehungsmethoden waren dafür zudem keine speziellen Konsolenbefehle erforderlich. Der Fehler ließ sich somit selbst von Anwendern ausnutzen, die mit den technischen Einzelheiten der Windows-Installation nicht sonderlich vertraut sind.

Die Methode selbst wurde erst im September 2026 dokumentiert und unter anderem mit einem aktuellen Installationsmedium von Windows 11 Home erfolgreich getestet. Inzwischen hat Microsoft die Lücke geschlossen. Der Schritt fügt sich dabei in die längerfristige Strategie des Konzerns ein, bekannte Mechanismen zur Erstellung lokaler Konten während der Ersteinrichtung schrittweise zu entfernen.

Grundsätzlich unterstützt Windows 11 lokale Benutzerkonten natürlich weiterhin. Auch Microsoft beschreibt in seinen Informationen zur Kontoverwaltung die Möglichkeit, nach abgeschlossener Einrichtung von einem Microsoft-Konto zu einem lokalen Konto zu wechseln. Die Einschränkungen betreffen somit nur die erstmalige Inbetriebnahme des Betriebssystems.