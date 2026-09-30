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Omarchy ist ein KI-Betriebssystem, das sich bis auf die letzte Codezeile an die ganz persönlichen Vorlieben anpassen lässt. Mithilfe von KI-Agenten lässt sich der Linux-Desktop nach dem eigenen Geschmack gestalten – von Farben und Leisten bis hin zu individuellen Konfigurationen. Dabei geht es nicht nur ums Aussehen, denn die Agenten können natürlich auch beim Programmieren helfen und Systemprobleme untersuchen.

Omarchy setzt auf zehn startbare Coding-Agenten und verknüpft diese mit einigen Kurzbefehlen, einem zentralen Startmenü und verschiedenen Tastenkombinationen. Während klassische Agenten oder einfache Chatbots häufig Rückfragen tätigen, arbeiten diese im Vollzugriff und ohne Unterbrechung. Sie agieren stets im Hintergrund eigenständig.

Lokale KI-Modelle oder Cloudanbieter

Omarchy basiert auf Arch Linux und kombiniert den Hyprland-Fenstermanager mit der Desktop-Oberfläche Quickshell. Das System ist tastatur- und terminalorientiert und richtet sich an Nutzer, die ihre Arbeitsumgebung selbst konfigurieren wollen. Als KI-Betriebssystem ist es deshalb nur mit Einschränkung zu bezeichnen, denn ein eigenes, großes Sprachmodell wird von Omarchy nicht entwickelt und auch große Cloud-Sprachmodelle sind nicht direkt integriert. Die Distribution liefert vorrangig Voreinstellungen und Verknüpfungen für bestehende Agenten und Werkzeuge.

Ab Werk werden unter anderem die Einbindung von Claude Code, Codex, OpenCode, GitHub Copilot CLI, Grok sowie von weiteren Agenten als startbare Programme unterstützt. Nutzer können einen Standard-Agenten festlegen und ihn über eine Tastenkombination in einem eigenen Terminal öffnen. Dabei laufen sie standardmäßig in den jeweiligen Modi, die nicht bei jedem Arbeitsschritt nachfragen. Wer einen Agenten mit Zugriff auf ein Projektverzeichnis losschickt, sollte daher wissen, ob er Dateien nur analysiert oder auch verändert.

Hilfe bei technischen Problemen

Omarchy liefert eigene Agenten-Skills mit, also einen Satz von standardisierten Anweisungen und Werkzeugen für Änderungen an einzelnen Fenstern, der Startleiste oder gar dem kompletten Theme. Omarchy bezeichnet diese Skills als experimentell und empfiehlt, zunächst den Planungsmodus zu nutzen. Das ist wichtig, denn je nach dahinterliegendem KI-Modell und Agenten kann eine fehlerhafte Konfiguration schnell die gesamte Arbeitsumgebung unbrauchbar machen. Bei einem Betriebssystem ist das natürlich der Worst-Case!

Auch nach einem Programmabsturz kann in Omarchy ein Agent eingebunden werden. Omarchy beobachtet dafür regelmäßig die Systemprotokolle und zeigt standardmäßig eine Benachrichtigung an, wenn ein Prozess abstürzt. Ein einziger Klick genügt dann, um die komplette Fehlerdiagnose an den Agenten zu schicken, der dann Informationen aus dem Absturzbericht zusammenträgt und einschätzt, ob sich eine Fehlermeldung an den Entwickler lohnt. Außerdem kann er danach erste Korrekturen oder eine Reparatur selbst vornehmen.

Daneben enthält Omarchy direkte Installationswege für LM Studio oder Ollama und damit für zwei wichtige KI‑Tools. Beide können lokale Sprachmodelle auf dem eigenen Rechner ausführen und damit grundsätzlich auch Code oder Dokumente bearbeiten, ohne jede Anfrage an einen Cloudanbieter schicken zu müssen. Das hilft nicht nur bei der Privatsphäre, sondern erlaubt die Funktionen auch gänzlich ohne Internetverbindung.

Welche Modellgröße sinnvoll ist, hängt jedoch von Grafikspeicher, System-RAM und den Treibern des jeweiligen Systems ab – ein leistungsstarker Spielerechner mit massig Grafikspeicher tut sich hier leichter als ein einfacher Mini-PC mit weniger leistungstarker Laptop-Hardware. Ansonsten stellt Omarchy zahlreiche Informationen zu unterstützten Agenten-Abos bereit, darunter Kontingente und Tokenverbrauch. Sie zeigen übersichtlich auf, welcher Dienst wie stark genutzt wurde.

Omarchys Pläne für die Zukunft sind ambitioniert. Die Omacom Foundation kündigte im September eine dreijährige Förderung für die Arbeit am Agenten-Projekt "0xSero" an. Ziel ist es, lokale Modelle einfacher passend zur vorhandenen Hardware auszuwählen, zu konfigurieren und mit Agenten zu verbinden. Zudem ist geplant, mehrere eigene Rechner zu einem Verbund zusammenzuschalten, damit ein Laptop oder Desktop auf die gesamte verfügbare Rechenleistung im Verbund zugreifen kann – ähnlich wie dies GEEKOM mit AGENT 4N tut.

Damit bringt Omarchy KI-Agenten näher an Desktop und Systemkonfiguration heran. Das kann nützlich und hilfreich sein und macht primär komplett individualisierbare Betriebssysteme möglich, hilft aber auch bei Problemen. Ob das Konzept aufgeht und tatsächlich Anklang finden wird, wird die Zeit zeigen müssen. Bereits die KI-Browser wie OpenAIs Atlas wurden schnell wieder eingestellt.