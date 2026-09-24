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Qualcomm hat eine frühe Linux-Entwicklervorschau für Laptops mit Snapdragon-X2-Prozessoren veröffentlicht – wie beispielsweise für die demnächst verfügbare zweite Generation des Microsoft Surface Pro 12. Damit will Qualcomm die Hardware auch für Linux-Nutzer interessant machen, wobei der Vorstoß noch nicht als eine fertige Linux-Version für Endkunden anzusehen ist, denn Qualcomm arbeitet mit einem angepassten Kernel und Debian 13 und will Treiber sowie Plattformfunktionen in den kommenden Monaten weiter ausbauen.

Bis Ende 2026 soll zunächst grundlegende Debian-Unterstützung bereitstehen. Für das erste Halbjahr 2027 soll dann eine Ubuntu-Zertifizierung folgen. Im selben Zeitraum planen ASUS, HP und HUMAIN entsprechende Linux-Geräte mit Snapdragon X2. Welche Modelle das sein werden und ob sie direkt mit Ubuntu ausgeliefert werden, ist bislang nicht bekannt. Die aktuelle Entwickler-Preview beschränkt sich ausschließlich auf Snapdragon-X2-Laptops. Frühere Snapdragon-X-Generationen, Desktop-Systeme und andere Entwicklungsplattformen werden explizit nicht genannt. Auch bei den X2-Notebooks dürfte Linux nicht automatisch auf jeder Konfiguration gleich gut laufen: Qualcomm und die Gerätehersteller müssen die jeweiligen Komponenten und deren Firmware unterstützen.

Bei der Grafik arbeitet Qualcomm an Adreno-Unterstützung für Mesa. Dazu zählen Freedreno und Turnip sowie Rusticl, Mesas OpenCL‑Implementierung. Zusätzlich steht die Anbindung der Hexagon-NPU über FastRPC auf der Entwicklungsagenda.

Die Ankündigung ist auch für ASUS eine Kehrtwende. Noch im Frühjahr hatte der Hersteller erklärt, es gebe nach Rücksprache mit Qualcomm keine Pläne für Linux auf der Snapdragon-X2-Elite-Plattform. Nun führt Qualcomm ASUS als Partner für Linux-Geräte im ersten Halbjahr 2027 auf.

Bis dahin bleibt die Vorschau vorwiegend für Entwickler interessant, die Kernel, Treiber und Distributionen auf der neuen ARM-Plattform vorbereiten. Die Daten stehen über das Entwickler-Portal GitHub bereit.