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Microsoft hat mit dem September-Patchday einen neuen Höchststand bei der Zahl geschlossener Sicherheitslücken erreicht. Insgesamt führt der Konzern für den aktuellen Update-Zyklus 974 Schwachstellen in eigenen Produkten auf. Dazu gesellen sich 25 Fehler aus Drittanbieterprojekten, für die ebenfalls Korrekturen berücksichtigt wurden. Damit werden im September insgesamt 999 Sicherheitslücken adressiert. Der größte Teil entfällt dabei auf Windows. Betroffen sind daneben unter anderem Office, Exchange Server, SQL Server und verschiedene andere Entwicklungswerkzeuge.

Allein in Windows wurden 723 Schwachstellen beseitigt. Damit ist die oft genannte Zahl von knapp 1.000 Sicherheitslücken nicht ausschließlich dem Betriebssystem zuzurechnen, sondern eher dem gesamten Microsoft-Portfolio einschließlich der zusätzlich einbezogenen Fremdkomponenten. Office und Office 2016 kommen zusammen auf 111 behobene Fehler und bei SQL Server sind es 62.

Besondere Priorität haben dabei zwei Windows-Schwachstellen, die nach Angaben von Microsoft bereits vor Veröffentlichung der Updates aktiv für Angriffe genutzt wurden. Beide ermöglichen eine lokale Ausweitung von Berechtigungen. Angreifer müssen dafür allerdings bereits Zugriff auf das jeweilige System besitzen, sodass die Fehler nur als weiterer Schritt nach einer zuvor erfolgreichen Kompromittierung eingesetzt werden können.

Die als CVE-2026-81963 geführte Schwachstelle steckt im Windows Update Stack. Ursache ist eine fehlerhafte Auflösung von Verknüpfungen vor einem Dateizugriff. Ein bereits autorisierter Angreifer kann den Fehler lokal ausnutzen und dadurch seine Berechtigungen erhöhen. Microsoft bewertet die Schwachstelle mit einem CVSS-Wert von 7,8. Details darüber, wie sie bei den bislang beobachteten Angriffen eingesetzt wurde, hat das Unternehmen nicht veröffentlicht.

Die zweite bereits ausgenutzte Lücke trägt die Kennung CVE-2026-85880 und betrifft Windows Advanced Local Procedure Call, kurz ALPC. Ein Heap-basierter Pufferüberlauf ermöglicht ebenfalls eine lokale Rechteausweitung. Auch diese Schwachstelle erreicht einen CVSS-Wert von 7,8.

Der Umfang des September-Patchdays liegt weit über den bislang üblichen Monatswerten. Nach Zählung der Zero Day Initiative hat Microsoft im Jahr 2026 bereits rund 2.760 Sicherheitslücken geschlossen. Damit wurde der bisherige Jahresrekord von 2020 mit rund 1.250 behobenen Schwachstellen bereits deutlich übertroffen.