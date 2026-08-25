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Microsoft versucht offenbar mit einer neuen Anwendung, Bing als Standardsuchmaschine in mehreren unter Windows 11 installierten Browsern einzurichten. Das Programm trägt den Namen "Microsoft Recommended Search Settings" und wird als eigenständige Anwendung angeboten. Über das Windows Update wird sie derzeit noch nicht automatisch verteilt. Auch im Microsoft Store ist sie nicht erhältlich, allerdings findet sich die Installationsdatei auf den offiziellen Download-Servern des Unternehmens.

Die ausführbare Datei heißt MicrosoftSettings.exe und ist rund 22,2 MB groß. Dabei fungiert die App primär als Installationsassistent, um Bing als Suchmaschine für verschiedene Browser einzurichten. Laut der Oberfläche betrifft die Änderung Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Google Chrome. Technisch setzt Microsoft dafür auf eine mit WinUI realisierte Oberfläche und WebView2.

Für Chromium-basierte Browser installiert das Programm die neue Erweiterung "Microsoft Bing Homepage & Search for Chrome". Diese kann unter anderem die Standardsuchmaschine, Startseite und die Seite für neue Tabs auf Bing umstellen. Nach Angaben von Windows Latest tauchte die Erweiterung beim Test sowohl in Chrome als auch in Brave auf. Chrome weist dabei allerdings darauf hin, dass die Erweiterung Daten auf Webseiten lesen und verändern sowie Benachrichtigungen anzeigen und verschiedene Browser-Einstellungen anpassen kann.

Bemerkenswert ist die eigenständige Anwendung vor allem deshalb, weil Microsoft bereits auf mehreren anderen Wegen versuchte, Bing innerhalb von Windows stärker zu positionieren. Ähnliche Aufforderungen zum Wechsel der Standardsuchmaschine waren beispielsweise schon 2024 in Chrome aufgetaucht. Die neue Software bündelt diesen Ansatz nun in einem separaten Werkzeug, das Änderungen über mehrere installierte Browser hinweg anstoßen kann.

Die Existenz von MicrosoftSettings.exe wurde zunächst vom Windows-Tester Xeno Panther entdeckt. Nach dem derzeit bekannten Stand handelt es sich nicht um eine verpflichtende Windows-11-Komponente.