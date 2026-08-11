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CachyOS hat seine Installationsmedien für August 2026 aktualisiert. Die neue Ausgabe der auf Arch Linux basierenden Distribution bringt dabei Änderungen an der Hardware-Erkennung, der Paketverwaltung und mehreren eigenen Werkzeugen mit sich. Besonderes Augenmerk liegt dieses Mal auf Gaming-Handhelds, deren Hardware zuverlässiger erkannt werden soll. Gleichzeitig bereiten die Entwickler eine Server-Ausgabe des Betriebssystems vor.

Überarbeitet wurde unter anderem chwd, das CachyOS für die automatische Erkennung und Konfiguration von Hardware verwendet. Bei Handhelds wertet das Werkzeug nun gezielt Muster im DMI-Feld board_name aus, wodurch entsprechende Geräte zuverlässiger identifiziert und die vorgesehenen Treiber sowie Profile zugeordnet werden können. Gleichzeitig wurden Fehler beim Umgang mit fehlenden board_name-Informationen und virtuellen Maschinen behoben.

Größere Veränderungen gibt es außerdem beim grafischen Paketmanager Shelly. Die Entwickler haben die Anwendung vollständig von C# auf Zig umgestellt. Damit entfällt die bisher benötigte Managed Runtime zugunsten nativer Binärdateien. CachyOS verspricht sich davon einen geringeren Speicherverbrauch und kürzere Startzeiten. Konkrete Benchmarks, die den Unterschied zur bisherigen Version quantifizieren, wurden allerdings nicht veröffentlicht.

Mit dem Umbau wurde zugleich der Funktionsumfang von Shelly erweitert. Pakete lassen sich nun in Listen- oder Rasteransichten durchsuchen, während für Software aus dem Arch User Repository eine Vorschau der PKGBUILD-Dateien samt Build-Ausgabe zur Verfügung steht. Hinzu kommen Werkzeuge zum Synchronisieren der Paketdatenbanken, zum Bereinigen des Caches und zum Entfernen nicht mehr benötigter Pakete. Die Kommandozeilenversion kann Aktualisierungen aus den regulären Repositories, dem AUR sowie für AppImages und Flatpaks zudem gemeinsam überprüfen. Die Flatpak-Unterstützung wird über das optionale Paket shelly-flatpak-backend bereitgestellt.

Änderungen gibt es darüber hinaus auch beim Installationsprogramm. Der Kommandozeilen-Installer wurde überarbeitet und enthält erstmals experimentelle Installationsprofile für eine geplante CachyOS Server Edition. Einen Veröffentlichungstermin für diese Variante hat das Projekt bislang jedoch nicht genannt. Bei den Desktop-Umgebungen verwendet Hyprland mit Noctalia nun noctalia-greeter anstelle von SDDM, während bei Cinnamon lightdm-slick-greeter zum Einsatz kommt. Für GNOME wurden gvfs-dnssd und für COSMIC cosmic-monitor ergänzt.

Für Spieler haben die Entwickler außerdem die eigene Gaming-Dokumentation überarbeitet. Dort wurden ältere Startparameter entfernt, die mit aktuellen Ausgaben von proton-cachyos-slr nicht mehr benötigt werden. Daneben erhält das August-Update neue Noctalia-Konfigurationen für mango und niri, Unterstützung für Noctalia 5 in den Hyprland-Dotfiles sowie eine aktualisierte Variante des Nord-Themes für KDE Plasma 6.7.

Für bereits eingerichtete Systeme ist keine Neuinstallation erforderlich. Da CachyOS als Rolling-Release-Distribution arbeitet, gelangen die Neuerungen über die regulären Paketaktualisierungen auf bestehende Installationen. Das neue ISO richtet sich entsprechend vor allem an Neuinstallationen und bündelt den aktuellen Entwicklungsstand der Distribution.