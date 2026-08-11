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Die vorinstallierte Wetter-App von Windows 11 fällt derzeit durch einen ungewöhnlich hohen Speicherbedarf auf. Wie ein Bericht von Windows Latest zeigt, kann die Anwendung während der Nutzung sogar bis zu 1,6 GB Arbeitsspeicher belegen – ziemlich viel für eine derart simple App. Besonders auf Rechnern mit nur 8 GB RAM kann das zum Problem werden, da eine einzelne Anwendung damit bereits einen beträchtlichen Teil des verfügbaren Speichers beansprucht.

Wird die Anwendung längere Zeit nicht verwendet, reduziert sich der Bedarf zwar, doch selbst im Ruhezustand können noch ungefähr 600 MB belegt werden. Allein während des normalen Betriebs liegt die Speichernutzung dann bei rund 1,2 GB. Problematisch wird das vorwiegend dann, wenn der physische Arbeitsspeicher weitgehend ausgelastet ist. Windows beginnt dann damit, Teile der Daten in die Auslagerungsdatei auf dem Massenspeicher zu verschieben.

Als Ursache gilt derzeit der technische Aufbau der Wetter-App. Microsoft setzt nicht auf eine vollständig native Windows-Anwendung, sondern verwendet stattdessen WebView2. Dabei werden Webinhalte über eine auf Chromium basierende Laufzeitumgebung innerhalb einer Desktop-Anwendung dargestellt. Entsprechend besteht die Wetter-App aus mehreren Prozessen, die gemeinsam einen vergleichsweise hohen Speicherbedarf verursachen.

Wie groß der Unterschied zu einer nativen Umsetzung ausfallen kann, zeigt der konkrete Vergleich mit macOS. Apples Wetter-Anwendung beschränkt sich auf ungefähr 250 MB Arbeitsspeicher. Ein direkter Vergleich ist aufgrund unterschiedlicher Betriebssysteme und Funktionsweisen zwar nur eingeschränkt möglich, die Größenordnung verdeutlicht aber dennoch den viel zu hohen Ressourcenbedarf der Windows-Anwendung.

Ob Microsoft die Wetter-App künftig auf eine ressourcenschonendere technische Grundlage umstellen wird, ist bislang offen. Eine native Umsetzung könnte den Speicherbedarf aber deutlich reduzieren und würde zu den derzeitigen Bemühungen passen, Windows 11 auch auf Rechnern mit vergleichsweise wenig RAM reaktionsschneller zu machen. Bis zu einer möglichen Überarbeitung können Nutzer die Hintergrundaktivitäten der Wetter-App zumindest einschränken.