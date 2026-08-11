Werbung

Microsoft hebt offenbar die Preise für Windows-11-Lizenzen an, die an PC-Hersteller verkauft werden. Branchenkreisen zufolge sollen die Kosten für OEM-Lizenzen noch in diesem Jahr um sieben bis zehn Prozent steigen. Für Verbraucher könnte sich die Anpassung in Form höherer Preise für Notebooks, Desktop-PCs und Windows-Tablets bemerkbar machen.

Über entsprechende Pläne berichtet das chinesischsprachige Magazin UDN unter Berufung auf Quellen aus der PC-Branche. Demnach könnte die Verteuerung der Windows-Lizenzen dazu beitragen, dass die Preise für fertige Geräte im dritten Quartal 2026 um weitere fünf Prozent steigen. Wie stark einzelne Modelle tatsächlich betroffen sein werden, dürfte allerdings von der jeweiligen Hardware und der vorinstallierten Windows-Version abhängen.

OEM-Lizenzen sind für Microsoft ein wichtiger Bestandteil des Windows-Geschäfts. Hersteller erwerben diese Lizenzen für ihre PCs und liefern die Geräte anschließend mit bereits installiertem Betriebssystem aus. Die dafür anfallenden Kosten fließen in die Kalkulation des Verkaufspreises ein. Eine höhere Lizenzgebühr kann zumindest teilweise an die Käufer weitergegeben werden.

Die Preisgestaltung ist dabei nicht für jeden Rechner identisch. Microsoft unterteilt Geräte unter anderem anhand der eingesetzten Prozessoren in unterschiedliche Kategorien. Zusätzlich spielt eine Rolle, ob beispielsweise Windows 11 Home oder Windows 11 Pro installiert wird. Entsprechend können sich Änderungen der Lizenzpreise je nach Geräteklasse unterschiedlich stark auswirken.

Anpassungen der OEM-Konditionen sind dabei grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Laut UDN verändert Microsoft die Preise für Volumenlizenzen regelmäßig. In der Vergangenheit bewegten sich die jährlichen Erhöhungen allerdings auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Ein Anstieg von bis zu zehn Prozent wäre eine deutlich stärkere Anpassung als üblich.