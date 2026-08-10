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Microsoft rückt offenbar still und heimlich von seinen bisherigen Empfehlungen für großzügig ausgestattete Windows-11-PCs ab. So sind zwei Beiträge im Windows Learning Center, in denen der Konzern 32 GB Arbeitsspeicher für anspruchsvolle Gaming-Rechner empfohlen hatte, inzwischen nicht mehr aufrufbar.

Einer der entfernten Beiträge erschien ursprünglich im November 2025 und beschäftigte sich mit der optimalen Ausstattung eines Gaming-PCs ("How to optimize your gaming PC setup"). Microsoft bezeichnete darin 16 GB als ausreichend für die meisten Spieler, während 32 GB für besonders anspruchsvolle Titel oder umfangreiche Modifikationen empfohlen wurden. In einem weiteren Artikel sprach das Unternehmen bei 32 GB sogar von einer weitgehend sorgenfreien Ausstattung für Windows-Gaming. Beide Beiträge hat der Konzern inzwischen kommentarlos entfernt.

Die neue Kommunikation ist dabei Folge der veränderten Realitäten am Speichermarkt. DRAM ist im Verlauf des Jahres erheblich teurer geworden, wodurch größere RAM-Ausstattungen die Preise kompletter PCs stärker belasten. Der Konzern sah sich gezwungen zu reagieren. So werden etwa die eigenen Surface-Geräte auch wieder mit nur 8 GB Arbeitsspeicher angeboten, obwohl das einen deutlichen Widerspruch zu Microsofts bisheriger Vermarktung von Copilot+-PCs darstellt - denn diese Geräteklasse setzt mindestens 16 GB Arbeitsspeicher voraus.

Gleichzeitig räumt der Konzern der Speicheroptimierung von Windows 11 wieder eine höhere Priorität ein. Bis Ende 2026 soll der Speicherbedarf des Betriebssystems reduziert werden, um insbesondere Rechner mit 8 GB RAM wieder schneller und reaktionsfreudiger zu machen.

Die entfernten Empfehlungen für 32 GB RAM sind daher als Teil eines Kurswechsels zu betrachten, kommunikativ jedoch ein Desaster. Während Microsoft größere Speicherausstattungen noch vor wenigen Monaten offensiv für anspruchsvolle Windows-Nutzer empfahl, rücken nun Effizienz und geringerer Ressourcenverbrauch stärker in den Vordergrund.