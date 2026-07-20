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#Ubuntu #Linux #Kernel #AMD #GPU #Performance

Leistungseinbruch

Neuer Ubuntu-Kernel verursacht massive Performance-Probleme auf AMD-GPUs

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Neuer Ubuntu-Kernel verursacht massive Performance-Probleme auf AMD-GPUs
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Ein Fehler im amdgpu-Treiber sorgt in einer kommenden Kernel-Version von Ubuntu unter bestimmten Bedingungen für erhebliche Leistungseinbußen auf AMD-Grafikkarten. Betroffen sind dabei vor allem Anwendungen, die AMDs Rocm-Plattform für GPU-Beschleunigung nutzen, etwa für KI-Workloads. In Einzelfällen kann sich die Ausführungszeit laut den Entwicklern um das bis zu 42-Fache verlängern.

Wie das Ubuntu-Team in einem Forenbeitrag erläutert, wurde der Fehler mit dem Kernel 7.0.0-28.28 ausgeliefert. Ursache ist eine fehlerhafte Änderung im amdgpu-Treiber, die die Verwaltung des sogenannten heterogenen Speichers betrifft. Dadurch entstehen unnötige Wartezyklen, welche die Rechenleistung bestimmter Anwendungen massiv beeinträchtigen.

Der zugrunde liegende Programmierfehler wurde im Linux-Kernel inzwischen bereits behoben. Nach Informationen von Phoronix trat das Problem dabei erstmals mit Kernel 7.0.12 auf und wurde schon in Version 7.0.13 korrigiert. Aus den Änderungen von Kernel-Entwickler Greg Kroah-Hartman geht zudem hervor, dass die fehlerhafte Speicherverwaltung für die ungewöhnlich langen Verzögerungen verantwortlich war.

Ubuntu 22.04

Dass der Bug dennoch in einer Ubuntu-Version gelandet ist, führen die Entwickler auf den Veröffentlichungszeitpunkt zurück. Sicherheitsupdates hätten bei der Freigabe Vorrang gehabt, sodass die betroffene Kernel-Version trotz des bekannten Problems übernommen wurde. Die Auswirkungen beschränken sich nach aktuellem Stand überwiegend auf Rocm-Anwendungen, Spiele sollten demnach entweder gar nicht oder nur in geringerem Umfang betroffen sein, wobei die Leistungseinbußen je nach Software unterschiedlich ausfallen können.

Bis eine korrigierte Kernel-Version bereitsteht, wird betroffenen Nutzern empfohlen, einfach einen älteren Kernel zu nutzen. Linux-Distributionen halten in der Regel mehrere Versionen auf dem System vor, die beim Start über den Bootloader ausgewählt werden können. Wer Rocm für GPU-Computing oder KI-Anwendungen verwendet, kann dadurch vorübergehend auf eine fehlerfreie Version zurückwechseln.

Das Ubuntu-Team plant bereits, die Korrektur mit dem nächsten Kernel-Update bereitzustellen. Betroffen sind Nutzer von Ubuntu 26.04 sowie Anwender des Hardware Enablement Stack (HWE) von Ubuntu 24.04, der ebenfalls auf den Kernel 7.0 umgestellt wird.

Quellen und weitere Links

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