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Linus Torvalds hat sich in einer aktuellen Diskussion innerhalb der Linux-Community deutlich für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Softwareentwicklung ausgesprochen. Der Gründer des Linux-Kernels betonte, dass moderne KI-Werkzeuge inzwischen einen festen Platz im Entwicklungsprozess hätten. Entwickler, die deren Nutzung grundsätzlich ablehnen, sollten doch lieber das Projekt verlassen oder einen eigenen Fork erstellen.

Ausgangspunkt der Debatte war das Analysewerkzeug Sashiko. Die Software überprüft eingereichte Code-Änderungen automatisiert und erstellt dazu Berichte über mögliche Fehler oder Auffälligkeiten. Während einige Entwickler den Einsatz solcher Systeme befürworten, kritisierten andere hingegen die zunehmende Abhängigkeit von großen Sprachmodellen. Sie forderten unter anderem, dass Programmierer KI-generierte Rückmeldungen grundsätzlich ablehnen dürfen, und verwiesen dabei auf Empfehlungen der Software Freedom Conservancy zum Umgang mit KI-kritischen Mitwirkenden.

Wie The Register berichtet, schaltete sich Torvalds daraufhin persönlich in die Diskussion ein. Er machte deutlich, dass Linux stets von technischem Fortschritt profitiert habe und Künstliche Intelligenz lediglich ein weiteres Werkzeug sei. Die Entwicklung des Kernels orientiere sich an praktischen Vorteilen und nicht an ideologischen Positionen oder einer grundsätzlichen Ablehnung neuer Technologien.

Gleichzeitig machte der Linux-Schöpfer kein Hehl daraus, dass heutige KI-Systeme noch Schwächen besitzen. Fehlerhafte Analysen oder frei erfundene Ergebnisse könnten zusätzliche Arbeit verursachen, wenn Entwickler die Hinweise überprüfen müssen. Aus seiner Sicht sei dies jedoch kein Argument gegen den Einsatz der Technologie. Vielmehr müssten die Werkzeuge weiter verbessert werden, damit sie Routineaufgaben übernehmen und die Maintainer langfristig entlasten. Auch menschliche Entwickler produzierten schließlich regelmäßig fehlerhaften Code.

Die Äußerungen markieren dabei einen deutlichen Sinneswandel Torvalds'. Noch Ende 2024 hatte er den damaligen KI-Boom zurückhaltend bewertet und den Hype kritisch kommentiert. Inzwischen sieht er offenbar einen konkreten Mehrwert, da sich die Qualität automatisierter Codeanalysen nach seiner Einschätzung spürbar verbessert hat.