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Microsoft hat am Dienstag seinen bislang umfangreichsten Patchday vollzogen und über 600 Schwachstellen in Windows, Office, Exchange, Edge, Azure und anderen Produkten geschlossen. Zwei der Schwachstellen sollen bereits aktiv ausgenutzt worden sein: eine Lücke in Active Directory Federation Services (AD FS) und eine weitere in lokal betriebenen SharePoint-Servern.

Die AD-FS-Lücke CVE-2026-56155 ermöglicht eine Rechteausweitung, bei der sich ein bereits berechtigter Angreifer lokale Administratorrechte verschaffen konnte. AD FS wird überwiegend in Unternehmen eingesetzt, um Anmeldungen und Zugriffe über verschiedene Dienste hinweg zu verwalten, womit nicht nur ein einzelner Arbeitsplatz betroffen sein konnte, sondern womöglich das gesamte Unternehmen. Ebenfalls gravierend ist die entdeckte Schwachstelle in SharePoint Server, die Microsoft selbst jedoch nur mit einem mittleren Schweregrad ausweist. Hier konnte sich der Zugriff aus dem Netzwerk heraus ohne vorherige Anmeldung verschaffen werden. Eine dritte Lücke ist bereits öffentlich bekannt und betrifft einen Teil der BitLocker-Sicherheitsfunktionen.

Insgesamt sollen allein 416 Sicherheitsupdates auf Windows entfallen, 82 auf Microsoft Office und Microsoft Office 2016 und 46 auf den Edge-Browser sowie immerhin fünf Sicherheitsrisiken auf Microsoft Exchange Server. Möglich wurde die deutlich gesteigerte Zahl der gefundenen Schwachstellen durch den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz, wie Windows-Chef Pavan Davuluri zu Beginn der Woche offiziell in einem Blog-Eintrag verlauten ließ. Der Softwareriese nutzt demnach mit MDASH ein System, das mehr als 100 spezialisierte KI-Agenten zur Suche und Überprüfung von Fehlern koordiniert. Microsoft will eine solche Methodik breiter auf Windows, Treiberpfade und angrenzende Dienste anwenden, um seine Software weiter zu verbessern.

Eine höhere Zahl gefundener Fehler bedeutet damit nicht automatisch, dass Microsoft-Produkte unsicherer geworden sind. Für Microsoft ist es dennoch einer der umfangreichsten Patchdays.