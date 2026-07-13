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Microsoft hat im Juni 206 Schwachstellen in Windows 11 geschlossen und damit einen ungewöhnlich vollen Patchday vollzogen. Die Schlagzahl soll weiterhin hoch bleiben, denn Windows-Chef Pavan Davuluri stellte in einem Blog-Eintrag klar, dass man sich künftig auf mehr Sicherheitskorrekturen pro Release einstellen solle. Der Grund: Fortschrittliche KI-Systeme sollen schneller über größere Codebasen hinweg Schwachstellen finden.

Mehr Patches sollen allerdings nicht automatisch bedeuten, dass Windows unsicherer oder gar schlechter geworden ist. Vielmehr setzt Microsoft zusätzliche Tools ein, um Schwachstellen zu finden, und unterzieht diese einer automatisierten Vorprüfung, um diese schneller ausrollen zu können. Spätestens seit Antropics Mythos-Vorstellung und der damit verbundenen Restriktivierung durch die US-Regierung ist das Thema Security mit Blick auf KI stärker in den Vordergrund gerückt.

Ein Beispiel liefert das im Mai vorgestellte MDASH-Verfahren, Microsofts Multi-model Agentic Scanning Harness. Bei diesem prüften mehrere KI-Modelle den Windows-Netzwerk- und Authentifizierungsstack. Laut Microsoft fanden die beteiligten Teams 16 neue Schwachstellen, darunter vier kritische Lücken zur Remote-Code-Ausführung. Betroffen waren unter anderem der Windows-Kernel-TCP/IP-Stack und der IKEv2-Dienst.

MDAS setzte auf mehrere Arbeitsschritte: Zielkomponenten wurden vorbereitet und nach der Schwere der Angriffsfläche sortiert, spezialisierte Agenten gingen danach die Codepfade durch und mehrere KI-Modelle prüften abschließend die Relevanz der Kandidaten, um den menschlichen Engineering-Teams belastbare Funde vorlegen zu können. Die 16 Funde konnten einen einzelnen Patchday füllen.

Microsoft will eine solche Methodik breiter auf Windows, Treiberpfade und angrenzende Dienste anwenden, um seine Software weiter zu verbessern, vor allem aber auch, um den Weg von der Entdeckung bis zur Ausnutzung von Schwachstellen von Wochen auf Stunden zu verkürzen. Exploits sollen so schwieriger werden.

Am Ende hängt es aber auch davon ab, wie schnell gerade Unternehmen die neuen Updates einspielen (können) …