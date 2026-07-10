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Der Markt für Desktop-Betriebssysteme verändert sich weiterhin dynamisch. Nach aktuellen Zahlen von Statcounter verliert Windows dabei weltweit an Boden und fällt erstmals seit langer Zeit unter die Marke von 60 % Marktanteil. Gleichzeitig gewinnt etwa Linux weiter Nutzer hinzu und erreicht einen neuen Höchststand in der Erhebung.

Für Juni 2026 weist Statcounter für Windows einen weltweiten Anteil von 56,61 % aus. Linux kommt im gleichen Zeitraum auf 4,36 % und liegt damit dauerhaft über der Vier-Prozent-Marke, die noch vor wenigen Jahren als schwer erreichbar galt. Apple bleibt mit seinen Desktop-Betriebssystemen der zweitgrößte Anbieter. Das ältere OS X erreicht 11,89 %, während macOS bei 4,48 % liegt. Chrome OS folgt mit 1,21 %.

Auffällig ist zudem die Kategorie "Unknown", die mit 21,45 % einen vergleichsweise hohen Anteil ausmacht. In diese Gruppe fallen Systeme, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen. Dadurch bilden die ausgewiesenen Marktanteile nicht den gesamten Desktop-Markt ab.

Auch in Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend. Während Windows laut Statcounter im Herbst 2025 noch rund 74 % Marktanteil erreichte, lag der Wert im Juni 2026 nur noch bei 58,73 %. Linux schneidet hierzulande mit 6,24 % nochmal besser ab als im weltweiten Durchschnitt. OS X kommt auf 17,33 % und ist damit deutlich stärker vertreten als international. macOS erreicht 3,98 %, während Chrome OS mit 0,79 % weiterhin nur eine geringe Rolle spielt. Die Kategorie "Unknown" liegt in Deutschland dagegen nur bei 12,93 %.

Die Statcounter-Daten basieren auf der Auswertung von Webseiten, die den Tracking-Dienst des Unternehmens nutzen. Dabei werden unter anderem Informationen zum verwendeten Browser und Betriebssystem erfasst. Die Zahlen spiegeln daher die gemessene Webnutzung wider und stellen keine vollständige Erhebung aller installierten Betriebssysteme dar.

Für den Anstieg von Linux kommen dabei mehrere Faktoren infrage. Das Steam Deck etwa hat die Plattform insbesondere bei Spielern bekannter gemacht, während Verbesserungen bei der Spieleunterstützung den Umstieg erleichtern. Auf der anderen Seite sorgen die Anforderungen von Windows 11 bei einem Teil der Nutzer für Kritik. Dazu zählen unter anderem die vergleichsweise hohen Hardwarevoraussetzungen, Datenschutzbedenken sowie die stärkere Einbindung von Online-Diensten und KI-Funktionen.

Die aktuellen Zahlen deuten daher darauf hin, dass sich der Desktop-Markt zunehmend auf mehrere Betriebssysteme diversifiziert und Windows einen Teil seiner langjährigen Dominanz einbüßt.