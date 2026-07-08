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Microsoft testet für Windows 11 eine neue Wiederherstellungsfunktion, die defekte Systeme ohne USB-Stick oder lokale Rettungspartition neu aufsetzen kann. Die Funktion trägt den Namen Cloud Rebuild und ist derzeit in aktuellen Insider Preview Builds des Experimental-Kanals für Windows 11 26H1 enthalten.

Cloud Rebuild adressiert Situationen, in denen ein PC nicht mehr regulär starten will. Die Wiederherstellung erfolgt dann über das bekannte Windows Recovery Environment. Dort können Nutzer über die Problembehandlung eine Neuinstallation anstoßen. Voraussetzung ist, dass der Rechner in der Wiederherstellungsumgebung eine Verbindung zum Internet herstellen kann, entweder per Ethernet oder über WLAN.

Anders als bei klassischen Wiederherstellungsmethoden greift Windows dabei nicht auf ein lokal gespeichertes Abbild zurück. Stattdessen lädt das System eine frische Windows-11-Version direkt aus dem Internet herunter. Auch die passenden Treiber für die vorhandene Hardware sollen während des Vorgangs berücksichtigt werden. Nach Abschluss der Installation soll der Computer laut Microsoft wieder einsatzbereit sein.

Der Vorgang ist allerdings mit einem vollständigen Datenverlust verbunden. Persönliche Dateien, installierte Anwendungen und lokale Einstellungen werden dabei gelöscht. Cloud Rebuild stellt damit keine Reparatur einzelner Systemkomponenten im eigentlichen Sinne dar, sondern eine saubere Neuinstallation für Fälle, in denen andere Rettungswege nicht mehr ausreichen oder zu aufwendig wären.

Vor dem Start des Downloads zeigt Windows die vorgesehene Version, Edition und Sprache des Betriebssystems an. Nutzer müssen anschließend eine Warnung zum Datenverlust bestätigen. Erst danach beginnt der eigentliche Wiederherstellungsprozess.

Parallel dazu testet Microsoft weitere Änderungen an Windows 11. In einer aktuellen Testversion kehrt etwa eine Funktion zurück, die seit der Einführung des Betriebssystems von vielen Nutzern vermisst wurde: Die Taskleiste lässt sich wieder an den oberen, linken oder rechten Bildschirmrand verschieben. Zusätzlich arbeitet Microsoft auch an einer kompakteren Darstellung mit kleineren Symbolen.