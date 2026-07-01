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Apple hat die deutschen Vorschauseiten zu iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 und Apple Intelligence freigeschaltet. Dabei wird deutlich: Apple hat diese nicht einfach nur übersetzt, sondern an vielen Stellen angepasst, bzw. die Funktionen und Verfügbarkeiten deutlich zusammengestrichen. Davon war man bereits im Vorfeld ausgegangen.

Siri AI kommt demnach später in diesem Jahr und zunächst nur auf Englisch. In der EU läuft der Assistent außerdem zunächst nicht auf iOS, iPadOS und watchOS. Das gilt nicht nur für das Schreiben mit Siri oder den Wechsel der anpassbaren Stimmen, sondern auch für die neue Siri-App und App-übergreifende Aktionen. Siri AI sollte künftig E-Mails, Nachrichten, Fotos, Notizen, Dateien und App-Inhalte verstehen können und daraus über einen Assistenten-Modus die Arbeit erleichtern. Damit verlieren in der EU ausgerechnet das Apple iPhone, das iPad und die Apple Watch eine der wichtigsten Neuerungen des kommenden Betriebssystems, wohingegen macOS nicht unter diese Beschränkungen fällt. Auch Visual Intelligence schrumpft auf der deutschen Seite ordentlich zusammen: Der Siri-Modus in der iPhone-Kamera und die iPad-Bedienung per Fingertipp oder der Apple Pencil fehlen gänzlich.

Apple stellt die Verzögerung als Sicherheits- und Datenschutzproblem dar. Laut Apple hätten EU-Regulierer keinen der Vorschläge akzeptiert, um die neuen AI-Funktionen auch pünktlich nach Europa bringen zu können. Unter anderem hatte der Konzern einen Trusted-System-Agent vorgeschlagen, der als Vermittlungsschicht zwischen Siri AI und anderen KI-Modellen dienen und zudem sensible Gerätedaten absichern sollte. Für die EU gelten iOS und iPadOS im Gegensatz zu macOS als Gatekeeper-Plattformen und fallen deshalb unter strengere Wettbewerbsregeln. Auch die Einführung von Apple Intelligence vor zwei Jahren erfolgte in der EU verzögert.

Siri AI und Apple Intelligence im Vergleich Siri AI USA Deutschland/EU Plattformen: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro auf deutschen Seiten nicht für iPhone und iPad geführt,

aber für Mac und Apple Vision Pro Neue Siri-App: Gespräche mit Siri an einem Ort, späteres Fortsetzen möglich auf deutschen Seiten nicht für iPhone und iPad geführt Persönlicher Kontext: Siri AI kann Inhalte aus Mails, Fotos, Notizen und Dateien einbeziehen auf deutschen Seiten nicht für iPhone und iPad geführt Visuelle Intelligenz Siri-Modus in der Kamera: visuelle Abfragen direkt auf dem iPhone auf deutschen Seiten nicht für iPhone geführt iPad-Bedienung: Analyse per Fingertipp oder Apple Pencil auf deutschen Seiten nicht für iPad geführt CarPlay: Siri AI im Auto mit Kontextabfragen auf deutschen Seiten nicht geführt Apps und Apple Watch Schreiben mit Siri: Texte erstellen, überarbeiten und im eigenen Stil formulieren in der EU zunächst nicht auf iOS, iPadOS und watchOS verfügbar App-Aktionen: Siri AI kann Aktionen in Apps wie Nachrichten, Musik und Erinnerungen ausführen. in der EU zunächst nicht auf iOS, iPadOS und watchOS verfügbar Apple Watch: Siri AI und Workout Buddy als Teil der neuen Watch-Funktionen watchOS 27 hängt an einem gekoppelten iPhone mit Siri AI, in der EU daher zunächst blockiert.

iOS 27 erscheint hierzulande jedoch nicht gänzlich ohne Neuerungen: Apple nennt weiterhin Designänderungen, Performance-Anpassungen, eine vereinfachte Fotobearbeitung, neue Kinderschutzfunktionen, den AirPods-EQ und weitere Änderungen an Apps wie Safari, Home oder Nachrichten. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Apple Watch, denn fehlt Siri AI für watchOS 27 auf dem gekoppelten iPhone, entfallen auch hier einige der neuen Funktionen, wie zum Beispiel der Workout Buddy.

Wann alle neuen Funktionen mit iOS 27 auf dem iPhone und iPad in Europa verfügbar sein werden, dazu hat sich Apple bislang nicht geäußert.

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