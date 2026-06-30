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Microsoft hat die Vorschau seiner neuen Container-Technologie für das Windows Subsystem for Linux (WSL) öffentlich gestartet. Entwickler können damit Linux-Container nun direkt unter Windows ausführen, ohne zusätzliche Software wie Docker Desktop installieren zu müssen. Die Funktion wurde erstmals auf der Entwicklerkonferenz Build 2026 vorgestellt und steht nun einer größeren Nutzergruppe zum Testen zur Verfügung.

Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Werkzeug für die Kommandozeile. Über "wslc.exe" lassen sich ab sofort Container starten und verwalten, ohne dass dafür eine zusätzliche Installation von Docker Desktop erforderlich ist. Microsoft orientiert sich bei der Bedienung an etablierten Container-Konzepten, um den Einstieg für erfahrene Nutzer möglichst niedrigschwellig zu halten. Ergänzend steht mit "container.exe" ein weiterer Zugriffspunkt zur Verfügung.

Anders als bei herkömmlichen WSL-Distributionen setzt Microsoft bei der neuen Technik auf eine stärkere Trennung der einzelnen Instanzen. Jede gestartete Anwendung oder Terminal-Sitzung wird in einer eigenen kompakten Hyper-V-VM ausgeführt. Nach Angaben des Unternehmens soll dieser Aufbau die Isolation verbessern und damit auch Sicherheitsvorteile bringen.

Die Einsatzmöglichkeiten gehen dabei über klassische Entwicklungsumgebungen hinaus. In den Containern können auch vollständige Linux-Desktop-Oberflächen laufen. Zudem unterstützt Microsoft die Weitergabe von Hardware-Ressourcen an die Container. Dadurch können Anwendungen aus Bereichen wie Künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen direkt auf die GPU eines Windows-Rechners zugreifen.

Für Entwickler stellt Microsoft zusätzlich eine API bereit. Diese erlaubt es, Container-Funktionen in Windows-Programme einzubauen, ohne dass die Nutzer selbst Befehle in der Kommandozeile ausführen müssen. Auch Build-Werkzeuge wie MSBuild und CMake wurden angebunden, sodass sich entsprechende Abläufe direkt in bestehende Projektdateien integrieren lassen.

Mit dem Start der öffentlichen Vorschau erreicht die Technik nun einen größeren Nutzerkreis. Wann die Funktion regulär in WSL einzieht, ist bislang nicht bekannt.