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Der reguläre Extended-Support für das am 29. Juli 2015 veröffentlichte Windows-10-Betriebssystem endete über zehn Jahre später am 14. Oktober 2025. Da jedoch zahlreiche Systeme durch die deutlich angestiegenen Mindestanforderungen von Windows 11 offiziell nicht kompatibel sind, hat Microsoft für ein weiteres Jahr bis zum diesjährigen 13. Oktober das Extended-Security-Update-Programm (kurz: ESU) ins Leben gerufen, um den privaten Nutzern von Windows 10 Home und Pro noch mehr Zeit zu geben. Dabei wird es nun nicht bleiben.

Als folgenreichste Mindestanforderung für Windows 11 gilt das Trusted Platform Module in Version 2.0 (kurz: TPM 2.0), das viele ältere Systeme von Werk aus nicht mitbringen. Bei modernen Systemen wird das TPM 2.0 in einem geschützten Bereich im Prozessor selbst bereitgestellt. Bei Intel geht es ab der 7. Core-Generation (Core ix-7000) los und bei AMD ab der Ryzen-2000-Reihe, so jedenfalls von Microsoft selbst festgelegt.

Das Kuriose hierbei: Ohne Anwesenheit von TPM 2.0 ist Windows 11 selbst schon lauffähig und somit auch auf älteren Systemen, die mit der Ausführung von Windows 10 keinerlei Probleme haben. Mit dem beliebten und praktischen USB-Stick-Formatierungstool Rufus können USB-Sticks nicht nur formatiert, sondern auch für die Windows-11-Installation angepasst werden. Eben mit diesem Tool können die Mindestanforderungen, wie eben TPM 2.0 und auch Secure Boot deaktiviert werden. Als Nebeneffekt könnte (zukünftig) das Ausbleiben von Windows-Updates in Kraft treten, da die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden.

Viele Nutzer älterer Systeme scheuen sich zudem davor, ihr laufendes System in Rente zu schicken, weil die weiter anhaltende Speicherkrise für sehr hohe Preise sorgt und einen Neukauf unattraktiv macht.

Sicherheitsupdates bis 12. Oktober 2027

Um den Nutzern noch mehr Zeit für den Umstieg auf ein modernes System zu geben, hat Microsoft das ESU-Programm nun um ein weiteres Jahr erweitert. Laut der Microsoft-Webseite ist das neue Enddatum somit der 12. Oktober 2027. Ist ein noch bestehendes System mit Windows 10 bereits für das ESU-Programm registriert, müssen keine Änderungen vorgenommen werden und die Sicherheitsupdates werden monatlich weiterhin wie gewohnt bis zum 12. Oktober 2027 ausgeliefert.

Ist ein System noch nicht für das ESU-Programm registriert, kann dies natürlich weiterhin nachgeholt werden. HIerfür ist allerdings ein Microsoft-Konto die eine der Bedingungen. Wichtig ist zudem, dass das 22H2-Feature-Update sowie alle weiteren Updates installiert wurden. Zu finden sein sollte der Hinweis zur Registrierung in den Windows-Einstellungen unter Windows-Update.

Alternativ kann die Registrierung für das ESU-Programm mit folgendem Befehl in Powershell oder in der Eingabeaufforderung jeweils mit Administratorrechten erzwungen und gestartet werden: start ms-settings:windowsupdate-esu

Ob nun der 12. Oktober 2027 die letzte Deadline für Windows 10 bleiben wird, bleibt abzuwarten. Dass Microsoft den Nutzern älterer Systeme entgegenkommt, ist natürlich eine gute Nachricht.