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Microsoft bereitet offenbar eine Änderung an der Windows-Suche vor, die viele Nutzer seit Jahren fordern. In einer kommenden Version von Windows 11 könnte sich die Integration von Web-Ergebnissen erstmals offiziell deaktivieren lassen. Die Suchfunktion würde sich dann ausschließlich auf lokale Inhalte konzentrieren.

Aktuell zeigt die Windows-Suche neben Programmen, Dateien und Systemeinstellungen häufig auch Ergebnisse aus dem Internet an. Dabei werden unter anderem Inhalte aus der Suchmaschine Bing eingebunden. Viele Anwender kritisieren dieses Verhalten seit Langem, da die zusätzlichen Treffer die Suche nach lokalen Inhalten erschweren und oftmals wenig relevant sind.

Die geplante Neuerung wurde in aktuellen Vorabversionen von Windows 11 entdeckt. Bestätigt wurde die Entwicklung zudem von March Rogers, Partner Director of Design bei Microsoft. Microsoft verweist zwar darauf, dass lokale Ergebnisse bereits heute bevorzugt behandelt werden, dennoch wünschen sich viele Anwender eine klarere Trennung zwischen der Gerätesuche und Web-Inhalten. Mit der neuen Funktion soll die Suche gezielter auf Programme, Dokumente und Einstellungen ausgerichtet werden.

Nach jetzigem Stand soll die Änderung wahrscheinlich mit Windows-11-Version 26H2 in das Betriebssystem einziehen. Noch steht die Funktion allerdings nicht mal allen Teilnehmern des Insider-Programms zur Verfügung. Einige Entwickler und Tester konnten die entsprechenden Funktionen jedoch bereits in den aktuellen Vorschauversionen identifizieren.

Neben einer übersichtlicheren Darstellung könnte die Deaktivierung der Websuche auch praktische Vorteile bei der Geschwindigkeit bringen. Erste Berichte aus der Tester-Community sprechen von einer spürbar schnelleren Reaktion der Suchfunktion, wenn keine Internet-Ergebnisse mehr verarbeitet werden müssen.

Für viele Nutzer dürfte die neue Option eine der willkommensten Änderungen der kommenden Windows-Version sein. Die Suche entwickelt sich damit wieder stärker zu einem Werkzeug für den schnellen Zugriff auf lokale Inhalte, ohne dass zusätzliche Web-Ergebnisse den Arbeitsfluss unterbrechen.