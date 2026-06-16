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Das Open-Source-Projekt ReactOS kann das Erreichen eines weiteren Meilensteins für sich verbuchen. Nach Angaben der Entwickler lässt sich erstmals die ursprüngliche Windows-Version des Klassikers Half-Life direkt unter ReactOS starten. Für das seit Jahrzehnten entwickelte Betriebssystem stellt dies ein wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer möglichst umfassenden Kompatibilität mit Windows-Anwendungen dar.

ReactOS verfolgt seit den 1990er-Jahren das ambitionierte Vorhaben, ein freies Betriebssystem zu entwickeln, das binärkompatibel zu Microsoft Windows ist. Programme und Treiber, die ursprünglich für Windows geschrieben wurden, sollen dabei ohne Anpassungen direkt auf ReactOS funktionieren. Ein Umweg über Emulation oder virtuelle Maschinen ist nicht Teil des Konzepts.

Mit dem erfolgreichen Start von Half-Life demonstriert das Entwicklerteam nun, dass selbst komplexere Windows-Anwendungen zunehmend lauffähig werden. Beim getesteten Titel handelt es sich um die originale Version des Ego-Shooters von Valve, die erstmals 1998 veröffentlicht wurde. Veröffentlichte Screenshots zeigen dabei sowohl das Hauptmenü als auch eine laufende Spielsitzung.

Details zur tatsächlichen Spielbarkeit, zur Performance oder zur Unterstützung des Vollbildmodus wurden allerdings nicht genannt. Die gezeigte Anwendung lief in einem vergleichsweise kleinen Fenster mit einer Auflösung von 300 × 200 Pixeln.

Für den Test kam ein älterer Dell OptiPlex 990 zum Einsatz. Das System war mit einem Intel Core i5-2400, einem Gigabyte Arbeitsspeicher sowie einer Nvidia GeForce 8400 GS ausgestattet. Die Hardware entspricht wohl einem Einstiegs- bis Mittelklasse-PC aus den frühen 2010er-Jahren.

Der Erfolg ist vor allem vor dem Hintergrund der Projektstruktur bemerkenswert. Denn ReactOS wird nur von einer kleinen Entwicklergemeinschaft gepflegt, die sämtliche Funktionen eigenständig nachbilden muss. Dabei dürfen keinerlei Bestandteile des Windows-Quellcodes verwendet werden. Die Entwickler müssen sämtliche Komponenten durch Reverse Engineering und eigene Implementierungen nachbauen, um urheberrechtliche Konflikte zu vermeiden.