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Microsoft stellt das Windows-Insider-Programm neu auf. Statt Dev, Canary und Beta als weitestgehend getrennte Pfade zu führen, will das Unternehmen künftig nur noch zwei Hauptkanäle nutzen: Experimental und Beta. Welchen der beiden man nutzen möchte, das kann über die Update-Funktion und das Windows-Insider-Programm ausgewählt werden. Hier nennt Microsoft 25H2 und 26H1 als Auswahl.

Der Schritt soll zwei Probleme des Insider-Programms angehen: Zum einen war die Kanalstruktur für viele Tester schwer zu durchschauen. Zum anderen wurden Funktionen in Blogbeiträgen angekündigt, die durch stufenweise Rollouts aber nicht immer bei allen Testern ankamen. In den experimentellen Channels hatte Microsoft neue Funktionen sehr früh in der Entwicklungsphase getestet und diese teilweise wieder gestrichen. Genau diese Praxis will man im Beta-Kanal beenden: Wenn eine Funktion dort angekündigt wird und das Update installiert ist, soll sie auch auf dem Gerät verfügbar sein.

Experimental ersetzt hingegen die bisherigen Dev- und Canary-Kanäle. Dort landen Funktionen wie bisher früher, können sich allerdings ändern oder ganz gestrichen werden. Beta bleibt näher an dem, was Microsoft in den kommenden Wochen ausliefern könnte. An dieser Stelle kommt dann 26H1 ins Spiel. Microsoft schreibt im Blog, dass die meisten Nutzer 25H2- oder 26H1-Builds zur Auswahl haben werden. Canary-Insider mit Builds aus der 28000er-Serie sollen in Experimental mit 26H1 überführt werden, während 29500er-Builds in den Bereich Future Platforms wechseln.

Zudem ordnet man 26H1 als ARM-spezifischen Zweig ein und nennt als Zielplattformen Qualcomm Snapdragon X2 sowie NVIDIA RTX Spark, zu welchem seit der letztwöchigen Computex 2026 entsprechende Notebook-Ableger angekündigt werden. Damit ist 26H1 kein Funktionsupdate für alle Windows-PCs. Für klassische Systeme mit AMD- oder Intel-Prozessoren bleibt 25H2 der richtige Pfad.

Microsoft will insgesamt eine klarere Struktur für Insider-Builds schaffen.