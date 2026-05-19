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Anfang 2024 kündigte Microsoft an, dass die Copilot-Taste für Copilot+-PCs zum Standard werden soll. Die Änderung am Tastatur-Layout sorgte aber für viel Kritik und hinzu kommt, dass die Nutzung der KI-Systeme unter Windows weit hinter den Erwartungen zurückbleibt bzw. die Nutzer die Copilot-Taste dafür nicht in Anspruch nehmen.

Zusammen mit einer neuen und deutlich zurückgefahrenen Strategie für Copilot hat Microsoft nun in einem Support-Dokument verkündet, dass sich die Copilot-Taste zukünftig deutlich flexibler belegen lässt.

Neben der Tatsache, dass die Taste indessen wieder mit der Strg- oder Kontextmenü-Belegung konfiguriert werden kann, sollen Nutzer sie auch zum Start von Drittanbieter-Apps nutzen können. Noch offen ist die Frage, ob Microsoft wieder von der Pflicht, diese Taste umzusetzen, abrückt. Viele Nutzer würden es sicher begrüßen, wenn diese Taste wieder wegfiele bzw. die Strg-Taste eine Rückkehr feiern würde.

Wie gering das Interesse an einer direkten Verfügbarkeit der KI-Funktionen ist und was selbst die Partner darüber denken, offenbarte zuletzt eine Aussage von Dell, nach der Endkunden "nicht auf der Grundlage von KI" kaufen. Dies ist eine erstaunlich offene Aussage für einen der engsten Microsoft-Partner, wo für die Copilot+-PC kräftig die Werbetrommel gerührt wird und immer neue KI-Funktionen eingeführt werden. Vielmehr noch scheint man bei Dell zu befürchten, dass die Konzentration auf die KI-Hardware die Endkunden darüber hinaus verwirrt.